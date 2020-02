Celkem zatím bylo ze středních Čech testováno sedm lidí; pět mužů a dvě ženy, sdělila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Všichni s negativním výsledkem,“ konstatovala. Upřesnila, že ve dvou případech se jednalo o cizince, ostatní byli Češi – a šlo o osoby s onemocněním respiračního traktu většinou s „cestovatelskou anamnézou“, tedy o lidi, kteří pobývali v rizikových lokalitách. „V jednom případě byla osoba v kontaktu s cizinci z oblastí s výskytem onemocnění Covid-19,“ připomněla Šalamunová.

Testy po návratu nemají smysl

Stovky Středočechů se však už týkají karanténní opatření. Hygienici jim nařídili dvoutýdenní izolaci v domácím prostředí (kdy ten, kdo by potřeboval docházet do zaměstnání, dostává standardní neschopenku). Vesměs jde o lidi, kteří se vrátili z dovolených v Lombardii nebo v Benátsku, řekla ve čtvrtek Deníku Helena Frintová z krajského úřadu. Připomněla, že jsou rovnoměrně rozprostřeni po celém kraji. „Například na Benešovsku jich je deset,“ konstatovala.

Velké množství lidí se na krajskou hygienu obrací telefonem. Dotazy se podobají jako vejce vejci: buď se z Itálie vrátili sami volající, nebo někdo z jejich okolí – a chtějí radu, jak postupovat. Či se rovnou ptají, kam jít na testy. Často jsou pak překvapeni sdělením, že jestliže má onemocnění čtrnáctidenní inkubační dobu, nemělo by smysl chtít se hned po příjezdu nechat testovat.

Na místě je sledovat svůj zdravotní stav – a reagovat v případě, že se do dvou týdnů od kontaktu s rizikovým prostředím objeví respirační onemocnění spojené s horečkou nad 38 stupňů Celsia a kašlem. Doporučení centrálních orgánů pro takový případ zveřejnil ve čtvrtek středočeský krajský úřad: zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami a zatelefonovat svému praktickému lékaři, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Tohle ve chvíli, kdy k nám onemocnění ještě nedorazilo, platí to nejen pro lidi, kteří pobývali v Asii, původně s koronavirem spojované nejintenzivněji, ale i v mnohem bližší cizině. Obzvlášť jde o italské regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

Zda budou v souvislosti s koronavirem přijímána ve středních Čechách nějaká rozsáhlejší opatření, by mělo být jasné v úterý. Právě na 3. březen, kdy už budou známé závěry z jednání celorepublikových orgánů k tomuto tématu, svolala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) Bezpečnostní radu Středočeského kraje. Ta by na závěry z ústředí měla případně reagovat na úrovni středních Čech.

Prozatím se podle hejtmanky klade důraz na zásobení středočeských oblastních nemocnic, domovů pro seniory a dalších zařízení poskytujících sociální služby dostatkem dezinfekčních prostředků a osobních ochranných prostředků pro personál.

Pandemické plány jsou připraveny

Hygienici i krajský úřad také upozorňují na existenci již předem vypracovaných pandemických plánů, podle nichž by se postupovalo v případě řešení vysokého počtu infekčních onemocnění. „Povinně má pandemický plán vytvořen každá nemocnice; řeší kapacity lůžek, personálu, ochranných pomůcek a podobně. Je vytvořen Pandemický plán Středočeského kraje, který shrnuje opatření obsažená v pandemických plánech zdravotnických zařízení a stanoví rámec postupů pro všechny zainteresované instituce,“ připomněla Deníku Šalamunová z krajské hygieny.

Co všechno by úřady za takové situace řešily, naznačuje například diplomová práce Lucie Bernardové, která v roce 2016 na kladenské Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze zpracovávala téma Činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v ČR v případě vážné pandemie, a to s důrazem na Středočeský kraj.

Je to široká paleta problémů od identifikace ohnisek onemocnění přes opatření ke zmírnění jeho průběhu a zajištění léčby nemocných až po speciální opatření v souvislosti s pohřbíváním obětí – nechybí však třeba ani stanovení postupů pro informování zdravotnických pracovníků i veřejnosti, zajištění zásobování či zmírnění ekonomických ztrát.

Předem se také zdravotníci i další složky integrovaného záchranného systému na podobnou situaci připravují. Poslední velké krajské cvičení s tímto zaměřením se uskutečnilo loni v září v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi – byť v jeho scénáři nebyla (a ještě ani nemohla být) o koronaviru ani zmínka; tématem se stala opatření spojená s péčí o pacienta s podezřením na onemocnění ebolou.

„Určitě nám pomohlo, že k uspořádání cvičení si hasiči vybrali právě naši nemocnici,“ řekla Deníku za Klaudiánovu nemocnici Hana Kopalová. „Všechny postupy jsme si mohli zopakovat přímo v praxi a prověřit součinnost s dalšími složkami,“ konstatovala. Upozornila však, že konání cvičení v Mladé Boleslavi neznamená, že by tamější nemocnice měla v tomto ohledu nějak výjimečné postavení mezi nemocnicemi v rámci kraje.

Kam se obracet kvůli koronaviru

- Rady poskytne speciální infolinka Státního zdravotního ústavu na čísle 724 810 106, která je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

- Kontakty na pracovníky protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť krajské hygienické stanice jsou na internetovém odkazu bit.ly/2VytPfk (v pracovní době); mimo pracovní dobu jsou k dispozici telefonní linka 736 521 357 a e-mail: vnn@khsstc.cz.

- Informace pro občany jsou také na webech krajské hygienické stanice (bit.ly/2vbS3BG) nebo ministerstva zdravotnictví (bit.ly/32ytdry).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje