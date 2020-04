ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Ti po výraznějším seškrtání spojů volali s tím, že je třeba reagovat na razantní úbytek počtu cestujících, což přinesla opatření spojená s šířením koronaviru, ale i na potíže Českých drah s nedostatkem personálu. Dopravci totiž ubylo lidí: jak kvůli karanténám, tak především s ohledem na to, že řada zaměstnanců zůstala doma kvůli péči o děti, jež nyní nemají školu.

Krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) vysvětlil, že hlavním cílem omezení počtu spojů je efektivita v zajištění železniční dopravy (což zjevně znamená nevyhazovat zbytečně peníze za jízdy vlaků, o něž v této době není zájem) za současného zajištění „přiměřené dostupnosti“ vlakové dopravy ve Středočeském kraji pro občany. „Jedná se v podstatě o kombinaci víkendového provozu a provozu v pracovních dnech,“ konstatoval Petrtýl.

Pro rozhodování o úpravách jízdních řádů pro dobu koronavirovou vedlo podle jeho slov posouzení obsazenosti jednotlivých spojů a zhodnocení dalších souvislostí. „Tedy s ohledem na útlum výroby, zajištění dopravy do a ze zaměstnání, zajištění dostupnosti občanů Středočeského kraje k lékaři, do lékáren a tak dál,“ upřesnil Petrtýl. Snížení počtu spojů a takzvaných vložených posilových by se tedy nemělo dotknout dojíždění lidí do práce i zpět domů, a to včetně návratů z odpoledních směn.

Co a kdy pojede, mají umět přesně a spolehlivě říci všechny běžné vyhledávače spojení na internetu i aplikace s tímto účelem pro mobilní telefony. Cestující musí počítat s tím, že se prodlouží intervaly; vlaky budou tedy jezdit méně často – a to i na jindy frekventovaných linkách a ve špičkách pracovních dnů.

Třeba na Beroun, Český Brod či Lysou nad Labem (nebo na benešovské trati mezi Prahou a Říčany) odpoledne nepojedou vlaky z Prahy každou čtvrthodinu, ale po půlhodině. Večerní vlaky do Prahy i zpět budou mít ve všech částech kraje prakticky hodinové intervaly. Omezí se i spojení mezi jednotlivými středočeskými městy: jednak z kolejí zmizí soupravy, jež převážně vozily školáky, jednak pojede méně spojů v podvečerních a večerních hodinách. Týká se to především oblastí na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Mělnicku.

Zrušení některých vlaků přináší také úpravy jízdních řádů autobusů Pražské integrované dopravy, které na ně navazovaly.