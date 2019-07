„Ve Středočeském kraji jsou zprovozněna všechna sledovaná a kontrolovaná přírodní koupaliště – a podle posledních provedených rozborů je situace velice příznivá.“ konstatoval v pátek 26. července. S dodatkem, že výrazně teplé počasí – byť zpravidla bývá spouštěčem pro rozvoj fytoplanktonu – kvalitu vod zatím významně neovlivnilo. „Na většině sledovaných lokalit je kvalita hodnocených vod na stupni 1, pouze na několika přírodních koupalištích jsme zaznamenali mírně zhoršenou vodu,“ zhodnotil Mandík poslední laboratorní výsledky.

Sníženou průhlednost vody kvůli rozvoji řas vykazují jezero Ostrá na Nymbursku, rybníky Jureček, Vyžlovka a Proboštská jezera na Praze-východ, Nový rybník v Příbrami, Pilský rybník u městečka Sedlec-Prčice rovněž na Příbramsku a Tyršovo přírodní koupaliště v Rakovníku. „Podstatnou část fytoplanktonu tvoří řasy; obsahy sinic jsou zatím zanedbatelné,“ zdůraznil Mandík.

Za jediné ze sledovaných koupališť ve volné přírodě, kde je v současné době ověřen zvýšený obsah sinic, označil Bakov na Mladoboleslavsku. Tam je kvalita vody je hodnocena stupněm tři na pětibodové stupnici, a to právě kvůli sinicím. V Bakově je to však běžné prakticky rok co rok – a lidé, kteří si tam chodí pravidelně zaplavat, nehlásí žádné komplikace. To potvrzuje i Mandík: koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádné zdravotní problémy. „Rizikové skupině osob, zahrnující například malé děti, těhotné ženy či vnímavější jedince, doporučuji se po koupání osprchovat,“ upozornil pouze. Vnímavějšími jedinci míní citlivé osoby, například alergiky.