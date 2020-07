Sdělení přímo na míru, každému podle jeho věku, místa bydliště i přání či zájmů. To je novinka, s níž do zápasu o přízeň voličů před krajskými volbami vyrukovali středočeští občanští demokraté. Spustili nový web na adrese postavmekrajnanohy.cz, jehož součástí je i „programový automat“.

Ze zahájení kampaně středočeské ODS v pražském Jazz Docku před říjnovými krajskými volbami. Na snímku je lídr kandidátky Martin Kupka. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Z volebních slibů občanských demokratů má tato aplikace nazvaná Programat umět vybrat přesně to, co by zájemce rád slyšel – alespoň podle toho, co sám prozradí o tematických oblastech, jejichž řešení vnímá jako nejpodstatnější.