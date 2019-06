„Jinak bychom museli pověřit zahradníka nebo jiného technicko-správního pracovníka,“ konstatovala. S vysvětlením, že i když teprve nedávno jmenovaná ředitelka rezignovala na svou funkci, zaměstnancem zůstává.

Rázná vlna odporu

Seidlová se před měsícem vzdala ředitelského postu poté, co se proti jejímu působení v čele Čapkova památníku ozývaly stále sílící protesty z řad kulturní veřejnosti. Nejen od lidí, kteří s památníkem na Strži (připomínajícím vedle Čapkova odkazu i Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku) spolupracovali či byli s jeho týmem v úzkém kontaktu jinak, ale i od řady dalších osobností známých jmen. Asi největší ohlas vzbudil nesouhlasný postoj prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky. Ten před měsícem vedl hejtmanku Jermanovou k tomu, aby Seidlovou vyzvala ke složení funkce.

Odpor proti nové ředitelce se vzedmul poté, co na základě výsledků výběrového řízení stanula v čele vystudovaná právnička, jež nikdy neměla nic společného nejen s bádáním o Čapkovi, ale ani s literární historií či muzejnictvím. Sama si pak neprospěla mediálním vyjádřením, že se o Čapkovi učila ve škole; to skutečně citelně přililo oleje do ohně. Kritici také zdůrazňovali, že je navíc blízkou příbuznou jednoho ze středočeských radních – přičemž nelze přehlížet, že Památník Karla Čapka funguje jako jedna z příspěvkových organizací kraje.

Předchozí ředitelka rezignovala po pohovoru na krajském odboru kultury – přičemž se ukazuje, že v pozadí zřejmě stály výhrady majitelů objektu k tomu, jak se krajská instituce stará o nemovitost, již si pronajímá.

Výběrové řízení počká

Rychlé řešení situace kolem vedení památníku požadoval na zasedání krajských zastupitelů Tomáš Havlíček (ODS), když požadoval zařadit do programu jednání o tom, že výběrové řízení na obsazení ředitelského postu má být vyhlášeno neprodleně – a ne se protahovat do září. Podporu však nezískal: ruce pro zvedlo jen 23 zastupitelů. Třiatřicet se hlasování zdrželo – a jeden hlas byl proti.

„Čapkův památník tak čekají další měsíce bezvládí,“ povzdechl si následně v tiskové zprávě Martin Kupka (ODS), jenž zdůraznil, že se jednalo se o dobře zavedenou instituci s vysokým odborným renomé. „Mrzí mě to o to víc, že ještě v loňském roce se samotný kraj v souvislosti se 100. výročím republiky památníkem chlubil,“ uvedl Martin Kupka. Nynější stav „bezvládí“ podle jeho slov činnost známého památníku ohrožuje – a také „poškozuje před veřejností a odbornou obcí“.

Výzvě obsažené v dopise iniciativy Čapkova Strž, požadující okamžité vypsání výběrového řízení, a to s kompetentní výběrovou komisí (který obdrželi všichni zastupitelé), aktuálně vyhovět nelze, vysvětlila hejtmanka Jermanová. Proces se podle jejích slov urychlit nedá, jestliže kraj oslovil odbornou veřejnost s žádostí, aby se její zástupci domluvili a doporučili člena výběrové komise.

„Zájemců je hodně – a my nemůžeme mít komisi o padesáti členech,“ konstatovala. Připomněla současně, že součástí by měl být i zástupce majitele vily. Nepochybně měla na mysli Emila Palivce, jenž trvá na tom, že památník potřebuje nejen badatele, ale i manažera, který se vedle péče o odkaz Karla Čapka také bude snažit udržet dobrý stav budovy.

Navzdory tlaku z řad kulturní fronty i středočeské opozice má hejtmanka jasno: hlavně nic neuspěchat. „Nechci to lámat přes koleno, aby se zase opakovala nějaká blamáž,“ nechala se slyšet na jednání zastupitelů. Jedním dechem nicméně zdůraznila, že podlehnout tlaku kulturní veřejnosti nemíní. „Odpovědnost za ekonomickou stránku máme my,“ upozornila.

Muzea osobností pod jednou střechou

I když se bude hledat pro Čapkův památník nový ředitel či ředitelka, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová nyní potvrdila svá květnová slova o tom, že vedení kraje uvažuje o změně struktury malých krajských muzeí připomínajících významné osobnosti. Zopakovala svou představu, že by se mohla sdružit do jedné zastřešující organizace. V jejím čele má stát respektovaná osobnost poskytující záruku, že bude udávat správný směr – a fungovat má také umělecká rada se zastoupením kulturní veřejnosti.



Konkrétnější nyní hejtmanka nebyla. V květnu nicméně uvedla, že vedle odkazu Čapka a spol. by se to mohlo týkat především hudebních skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany či malíře Josefa Lady. Podrobně má návrh budoucí koncepce malých památníků velkých osobností připravit radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD) – přičemž má spolupracovat i s kulturní veřejností, jež návrhy posoudí a vyjádří se k nim. Po květnové schůzce s prezidentem Herecké asociace Ondřejem Kepkou Jermanové oznámila, že právě jeho požádala, aby se ujal role prostředníka mezi hejtmanstvím a odbornou veřejností.