Hráče v neuvěřitelném věkovém rozpětí má ve svých řadách Klub šachistů Říčany 1925. Mezi jeho 296 členy lze najít jak nejstarší veterány, kteří ještě pamatují éru první republiky, tak celý houf nadějného dorostu; nejmladší benjamínek je ročníku narození 2012. A i mladé generaci říčanských šachistů se strategie s figurami na černých a bílých polích nebývale daří; ukázaly to třeba úspěchy na prestižním říjnovém turnaji v Budapešti.

Ilustrační foto | Foto: Lukáš Prokeš

Do budoucna by zprávy o vynikající reprezentaci mohly být ještě častější a radostnější. Naznačuje to alespoň pondělní rozhodnutí středočeských radních, kteří říčanskému šachovému klubu schválili neinvestiční dotaci ve výši sto tisíc korun.