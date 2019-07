Vylepšete si jméno na internetu středočeským focením

Prostřednictvím sociálních sítí se Středočeská centrála cestovního ruchu snaží přílákat do kraje nové návštěvníky. Nejde však o to oslovovat návštěvníky přes facebook; to už krajská turistická centrála dělá dávno.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Prostřednictvím sociálních sítí se Středočeská centrála cestovního ruchu snaží přílákat do kraje nové návštěvníky. Nejde však o to oslovovat návštěvníky přes facebook; to už krajská turistická centrála dělá dávno.

Tentokrát přichází s nabídkou tak trochu ve stylu, že i cesta může být cíl. Nabízí totiž putování za zajímavými fotografickými úlovky, kterými každý může ozvláštnit svou vlastní prezentaci na sociální síti. „Schází vašemu Instagramu cool cestovatelská atmosféra a nová dávka liků?" oslovila Středočeská centrála cestovního ruchu ve středu uživatele internetu. Jak z tónu řeči, tak ze zvolené sítě je zřejmé, koho chce svým e-mailovým newsletterem oslovit především: cílí na mladé, kteří nyní mají prázdniny. A na nabízenou otázku hned přináší odpověď: řešením je vypravit se na lov zajímavých snímků do „méně zprofanovaných míst Středočeského kraje".

Nezůstává přitom jen u takto obecného doporučení. „Vybrali jsme pět destinací, které jsou fotogenické, ale netísní se před nimi davy s vytasenými smartphony," vybízí krajská turistická centrála rovnou k plánování cesty. Tentokrát nenabízí návštěvu hudebního festivalu nebo jiné hojně navštívené akce, ale naopak: výběr míst, kde nebude tlačenice, ale návštěvníci budou mít dostatek prostoru i času, aby mohli ulovit ten skutečně „top" záběr. Prostě takový, o který se nepodělit na sociální síti by bylo hříchem (a případně tak zlákat k cestě i další návštěvníky z řad přátel). Jako cíle, které by neměli minout ti, kteří se chtějí pochlubit neokoukanými fotkami pořízenými vlastním přičiněním, nabízí krajská turistická centrála pětici míst v různých oblastech středních Čechách. Projekt Srdce Evropy v Poděbradech na tomto seznamu doplňují ateliér Zdenky Braunerové ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Černokostelecký zájezdní pivovár v Kostelci nad Černými lesy (přičemž nechybí ani vysvětlení, proč čárka nad „a" není překlep), Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna – a komu by se snad nezamlouval „chladný industriál", může zavítat do městských lázní ve Mšeně, nabízejících pohlazení pro oko ve stylu art deco.

Autor: Milan Holakovský