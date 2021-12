Někdo se může dozvědět leccos nového – a jiný třeba to, odkud stále živé tradice vlastně pocházejí. „Kromě vánočky a kapra lze ze široké škály jmenovat černého kubu a vdolky na Příbramsku a vánoční medovinu nejen na Berounsku,“ poznamenala Dlouhá k vánočním pochoutkám. „Perníčky, které se do Čech údajně dostaly ze sousedního Německa, jsou oblíbeným vánočním cukrovím v celé naší zemi. Různé způsoby jejich zdobení si návštěvníci mohou prohlédnout v muzeu v Jílovém u Prahy,“ nabízí jeden z možných cílů výletu. Regionální muzeum nabízí výstavu Dany Holmanové nazvanou Perníčky kam se podíváš. Navštívit ji má být možné až do 30. prosince.