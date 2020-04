ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nefunkční mají být kvůli technickým úpravám jen krátkodobě, zpravidla na malém území – a uprostřed noci. Vždy přitom platí, že je může nahradit volání na linku 112, vedoucí stejně jako číslo 150 na operační středisko profesionálních hasičů. Ti buď zajištění pomoc zprostředkují sami – nebo tísňovou výzvu mohou velmi rychle přesměrovat dál.

Pro spoustu lidí tak vlastně nenastane žádná změna – toto číslo, které platí po celé Evropské unii (ale i v dalších zemích, jako třeba ve Švýcarsku), mnozí využívají k přivolání pomoci zcela běžně. Stodvanáctky se plánované výpadky netýkají; její fungování je založeno na poněkud odlišném technickém řešení. Lze se na ni ostatně dovolat i z mobilu bez SIM karty (což už zaskočilo nejednoho rodiče, který se rozhodl zabavit malé dítě pomocí svítící hračky: vyřazeného starého mobilu).

S postupnými výpadky národních tísňových čísel je nutno počítat na celém území republiky během noci z pondělí na úterý a následují také následující noci na středu – vždy od 23.30 do časných ranních hodin. Souvisí to s přeskupováním kmitočtů, které jednotliví telefonní operátoři používají v pásmu 900 MHz pro síť typu 2G/GSM, jejímž prostřednictvím jsou tísňová volání zajišťována, vysvětluje David Schön z policejního prezidia.

Výpadky zasáhnou většinou malé území, které zahrnuje pouze několik základnových stanic (antén). „Měly by trvat v řádech minut, v případě neočekávaných technických problémů desítky minut,“ konstatoval Schön.

Připomněl, že změny jsou naplánovány tak, aby nedostupné vždy byly sítě maximálně dvou operátorů – přičemž při volání na linku 112 se telefon automaticky připojí k té síti, která zůstala v provozu. „Každý volající se tak v případě tísňové situace dovolá – a bude mu poskytnuta okamžitá pomoc,“ ujišťuje Schön.

Ohlášené výpadky národních tísňových linek



- V pondělí 20. dubna od 23.30 do úterý 21. dubna – do 5.00

- V úterý 21. dubna od 23.30 do středy 22. dubna – do 2.00



Zdroj: Policejní prezidium ČR