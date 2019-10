/FOTOGALERIE/ K zimnímu spánku se chatové oblasti teprve chystají, nicméně na kontrolu náhodně vybraných rekreačních objektů v chatových osadách poblíž Jílového u Prahy, Kamenného Přívozu a Pohoří se jílovští policisté vydali už v úterý 22. října. Během rána a dopoledních hodin prohlédli více než půl stovky staveb, aniž zaznamenali cokoli podezřelého.

Kontrola rekreačních objektů. | Foto: Policie ČR

Uvedl to Zdeněk Chalupa z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih, který se obchůzky také účastnil. „Nebyly nalezeny žádné stopy, které by nasvědčovaly tomu, že by se někdo pokusil do rekreačních objektů vloupat – či je jiným způsobem poškodil,“ konstatoval.