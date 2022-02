Od 21. února bude v autobusech pražské městské hromadné dopravy a starších typech tramvají zrušen zákaz nástupu předními dveřmi a využívání první řady sedadel. Zapáskování první řady, tedy míst nejbližších k řidiči, zmizí i z autobusů na příměstských linkách.

Nadále zůstane zachována povinnost cestujících mít ve veřejné dopravě zakryta ústa a nos respirátorem nebo nanorouškou. Neplatí jen přímo ve vozidlech, ale i v dalších vnitřních prostorách: ve vestibulech, na nástupištích stanic metra či v přestupních chodbách.

Nic se také nezmění na pravidlu „automatického“ otevírání všech dveří v zastávkách městských autobusů a tramvají, ve kterých vozidlo zastaví. Tam stále nebude nutné mačkat poptávková tlačítka pro otevření konkrétních dveří: řidiči je nadále budou otevírat všechny (kromě předních) centrálně. Neznamená to ale, že by si cestující nemuseli vyžádat zastavení. „Zastávky na znamení zůstávají zachovány, aby bylo možné zajistit provoz autobusových a tramvajových spojů podle stávajících jízdních řádů,“ potvrzuje Buchetka. To nicméně neznamená žádnou změnu: takto se jezdilo i nyní.