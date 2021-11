Podle vyjádření radnic mají města dlouhodobé smlouvy s dodavateli energií a v rozpočtech proto s výzdobou počítali. To je třeba případ Prahy 1. „Naše městská část má dlouhodobě nasmlouvané výhodné ceny energií, a tak se s klidným srdcem snaží, aby letošní vánoční výzdoba byla zase o něco hezčí než ta minulá,“ řekl Deníku mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo.

Ještě letos se z výhodné ceny elektřiny a blikajících vánočních světýlek mohou těšit chodci v šesté městské části. „Dodávky energií soutěžíme na každý kalendářní rok na Českomoravské komoditní burze Kladno. Vloni se nám podařilo získat elektřinu a také zemní plyn za příznivé ceny – využili jsme situace na trhu, který byl ovlivněn počínající koronavirovou krizí a zpomaleným hospodářským růstem. Do konce letošního roku proto máme garantovanou relativně výhodnou cenu za energie,“ potvrdil mluvčí prahy 6 Jiří Hannich.

Vánoční výzdoba bude v Praze 7 ve stejném rozsahu jako v minulých letech. "Díky tomu, že jsme navázali spolupráci s městskou firmou Technologie hl. m. Prahy, pro nás bude vánoční osvětlení v letošním roce dokonce o něco levnější," řekl mluvčí Prahy 7 Petr Vokuš.

Z potemnělých ulic a absence vánoční výzdoby pak nemusí mít strach ani obyvatelé středočeských měst. Kutná Hora pro letošek plánuje vánoční výzdobu zhruba ve stejném rozsahu jako loni. „Dohodli jsme se na tom, že letos výzdobu nijak rozšiřovat nebudeme,“ uvedl starosta města Josef Viktora (ANO)

Radnice v Nymburce ani Poděbradech se k úsporným opatřením v souvislosti s vánoční výzdobou letos nechystají. Nymburští dokonce připravují překvapení, ovšem zatím je prozradit nechtějí. „Vánoční výzdoba v Nymburce letos naváže na tradici předchozích let, aktuálně město nezamýšlí rozsah výzdoby omezovat. A to i vzhledem k používaným ledkovým světlům. Lidé se mohou těšit i na nové prvky vánoční výzdoby. Ale zatím se musí nechat překvapit,“ řekla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Ani v Poděbradech stoupající ceny energií vánoční výzdobu neovlivní. „Stejně jako v minulých letech i letos město přikoupí další vánoční osvětlení a výzdobu rozšíří tak, aby atmosféru Vánoc vnímali občané nejen v centru města. Symbolem poděbradského adventního času budou andělé, kteří se objeví nejenom na náměstí, ale i v jednotlivých čtvrtích,“ konstatovala referentka odboru komunikace a kontroly Pavla Vokálová.

Na vánočních svátcích nebude šetřit ani magistrát v Mladé Boleslavi. Ten se ovšem rozhodl zrušit společnou oslavu letošního Silvestra. „Letos nebude společný Silvestr, který se dřív konal každý rok na Staroměstském náměstí. Tím odpadne i tradiční ohňostroj,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

V Berouně se vánoční výzdoba plánuje dlouhodobě dopředu a podle radnice současné ceny elektřiny na ni nebudou mít vliv. „Vánoční výzdobu už máme nainstalovanou. Její příprava se řeší zhruba rok dopředu a vzhledem k tomu, že takzvaná energetická krize přišla až nyní, neměla by na to mít nějaký vliv. Zpravidla to funguje tak, že vánoční světla po vánočním čase projdou revizí a údržbou a hned se plánuje jejich použití na další rok. Nelze tedy uvažovat, že by se vzhledem k současné situaci něco mělo omezovat. Tradičně budeme tedy na Husově náměstí rozsvěcovat i stromek a betlém a osobně si nedokážu představit, že bychom nesvítili,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů Jitka Soukupová.

V Příbrami jistojistě zdražování nebude mít na výzdobu vliv. „Výzdoba bude prakticky totožná s minulými lety, což znamená, že finanční náklady na ni se nijak neponižují,“ uvedla mluvčí radnice Eva Švehlová.

Nezhasnou, spíše vymění žárovky

Jak už zmínila zástupkyně nymburské radnice, cestou k šetření je spíše než omezení svícení používání úspornějších žárovek. Touto cestou se vydali třeba i v Kladně. "Snažíme se pravidelně výzdobu obnovovat a původní žárovky měnit za LED svítidla, která jsou úsporná. Vánoční výzdoba na Kladně bude určitě bez omezení," potvrdila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Kromě stávající výzdoby přibydou na Vánočním stromě splněných přání i nové ozdoby, které jsou výrazné a dobře viditelné i za denního světla. Poškozené kabely a žárovičky na různých veřejných místech se dokupují průběžně dle potřeby.

Kolín letos vánoční výzdobu omezovat nebude, naopak, pořizuje další světelné dekorace. Stejně jako vloni vynaloží na sváteční výzdobu téměř půl milionu korun do rozšíření, pronájmu dekorací, výzdoby vánočního stromu či do výměny dekorů, která probíhá už od roku 2013 - i zde se svítidla nahrazují LED světýlky.

A na úspornější svícení sázejí i v Benešově. Vánoční výzdobu má Benešov už řadu let nakoupenou. „Sortiment vánočních svítících ozdob už dál nerozšiřujeme. Všechny už jsou s technologií spořivých LED diod a také proto ozdoby instalujeme na obvyklá místa bez toho, aby jich bylo tentokrát, například kvůli zdražení elektřiny, méně,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.