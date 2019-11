Z firmy Holz Schiller v Lubech opět vytekla v pondělí odpoledne do Drnového potoka neznámá látka. Jde již o druhou událost spojenou s touto firmou během jednoho měsíce. V říjnu z ní vytekla vysoce toxická látka, tentokrát by ale mělo jít o látku ropného původu. Na výsledky se ještě čeká.

Zásah hasičů na Drnovém potoce v Lubech. | Foto: HZS

Na místo ihned po ohlášení vyjeli pracovníci z odboru životního prostředí klatovské radnice. „Dostali jsme oznámení, že na vodě potoka jsou vidět mastné fleky, že to vytéká opět z výpusti z firmy Holz Schiller. Jeli jsme na místo a kvůli stádiu znečištění museli zasahovat hasiči, kteří položili norné stěny. Na místě byly odebrány vzorky, ale zatím nemáme výsledky odběrů. Neměla by to být jedovatá látka jako minule, pravděpodobně látka ropného charakteru,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí v Klatovech Libor Hošek.