Na asi nejsledovanější kácení stromu roku došlo v neděli v Kamenném Přívozu na Praze-západ. Právě odtud pochází vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze, který v neděli uřízl známý dřevorubec Jiří Vorlíček, který je v práci s motorovou pilou mistrem republiky. Ano: uřízl. Nedá se totiž říci, že „porazil“ – vánoční strom se kácí zavěšený na jeřábu, aby jeho krása neutrpěla újmu. Právě technika jeřábu také určila jeho hmotnost: 3,5 tuny. Zhruba o půl tuny se ještě sníží odřezáním větví ve spodní části.

V Kamenném Přívozu v neděli pokáceli vánoční strom, který bude umístěný na Staroměstském náměstí v Praze. | Foto: ČTK

I když se v centru Prahu Prahy kvůli koronavirovým omezením neuskuteční tradiční adventní trhy, o vánoční strom Staroměstské náměstí nepřijde. Sváteční atmosféru tam přinese právě strom, který až do neděle rostl na soukromém pozemku u chaty nedaleko Jílového u Prahy. Jde o téměř čtyři desítky let starý smrk ztepilý, který dosáhl výšky 17,5 metru. Vzešel ze soutěže společnosti Taiko, která vánoční trhy v centu Prahy pořádala každoročně. Až letos to kvůli koronaviru nebylo možné.