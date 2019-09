Za jízdu po metropoli budou řidiči platit. Týká se to i Pražanů

/INFOGRAFIKA/ Pražští radní plánují do tří až pěti let zavést mýto na vybraných komunikacích. Za vjezd do města řidiči zaplatí desítky korun denně. V první fázi se zpoplatní průjezd Spořilovskou ulicí, Jižní spojkou a magistrálou. Cílem je zlepšit životní prostředí v centru města, říká náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

„Nechceme nic omezit, ani zakázat. Cílem není vybírat poplatky, není to žádná daň,“ vysvětlil náměstek s tím, že výjimku budou nízkoemisní vozidla a elektromobily. Ty budou mít vjezd zdarma. Ostatní však mýto platit budou. Inspiraci pražští politici hledají v zahraničí. „Například obyvatelé italského Milána mají určitý počet vjezdů do svého města zdarma a další si mohou kupovat se slevou, na rozdíl od těch, kdo ve městě nebydlí,“ vysvětlil Tomáš Voříšek, člen magistrátní komise pro udržitelnou energii a klima. Podle Voříška je z hlediska prachu v Praze dvakrát horší situace než v amerických městech kvůli vysokému zastoupení dieselových motorů. „Situace se může vyvíjet tak, že za pět let tu bude jezdit 30 procent elektromobilů,“ dodal Hlubuček. Nutná je změna zákonů K zavedení mýta je nutná změna zákona o pozemních komunikacích. Termín zavedení pak závisí na jednání s ministerstvem dopravy i shodě v pražské koalici. „Reálný odhad je za tři až pět let,“ řekl Hlubuček. Kterých vozidel a jakých zón se mýto přesně bude týkat, bude podle Hlubučka jasné za několik měsíců, kdy bude hotová studie proveditelnosti, kterou si radní nechali zpracovat. Dopravní kolaps? Auta o víkendu neprojedou přes lanový most Přečíst článek › Díky moderním technologiím pak nebude složité systém výběru zavést. „Systém je jednoduchý, ve městě máme 5,5 tisíce kamer. Máme parkovací systém, což jsou další oči jezdící po Praze. Jsme schopni lokalizovat každé auto v Praze a říci, kudy projelo, a podle toho ten člověk zaplatí,“ vysvětlil Hlubuček. Podle něj ale nebudou auta muset kvůli platbám nikde zastavovat. Řidiči se poplatkům nevyhnou, jelikož zavedení mýta je podmínkou EIA dostavby městského okruhu a počítá s ním i plán udržitelné mobility. Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) dříve uvedl, že zavedení mýta se váže na dostavbu okruhu, který se začne stavět nejdříve za sedm let. Podle Hlubučka ale mýtné městským okruhem podmíněno není. Nedostavěný okruh prý mýtu nevadí „Doufám, že mýto nebudeme muset vázat na dostavbu vnitřního ani vnějšího okruhu,“ řekl Hlubuček. Mýtem se zabývala i studie z roku 2008, která počítalo se zpoplatněním třech lokalit. „Studie k mýtu je stará deset let, tak bych se o ni úplně neopíral,“ dodal Hlubuček. Odborníci jsou ale k návrhu skeptičtí, zejména pokud nebude dostavěn Pražský okruh. „Každé omezovaní dopravy omezí její efektivitu. Důležitější než zavádět represivní opatření je tlačit na dostavbu okruhů,“ vysvětlil dopravní expert Liberálního institutu Pavel Mises, který jednoznačně považuje mýto za daň. Nevěří ani v masivní rozšíření elektromobilů v nejbližších letech. Pražský okruh mezi D1 a Běchovicemi bude v roce 2024, slíbil Babiš Přečíst článek › Podle Tomáše Portlíka z opoziční ODS měli koaliční politici s takovým návrhem přijít už před volbami. „Tehdy ani jeden z politických subjetků o regulaci v souvislosti s klimatickými změnami nehovořil,“ říká Portlík. „Neviděl jsem pana Hlubučka, že by pracoval na dostavbě okruhů. Dokud nebude dohoda o tom, kdy započne jejich stavba, je tato regulace bezpředmětná,“ dodává Portlík. Osamocený obytný přívěs svištěl po okruhu. Svůj tažný vůz nakonec dohnal Přečíst článek ›

Autor: Pavel Kopecký