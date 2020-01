Zaměstnanci, mezi nimi i botanik Václav Větvička, se v otevřeném dopise šéfovi diplomacie Tomáši Petříčkovi (ČSSD) podivují nad tím, že Veselý nikdy předtím neřídil příspěvkovou organizaci a nemá s tímto typem provozu zkušenosti. „Máme velkou a důvodnou obavu z toho, že důsledkem bude nejprve rozbití kolektivu zaměstnanců Zámku Štiřín a následně likvidace celé organizace,“ uvádí se v dopise.

Čtvrtý vyhazov

Naznačují též, že odvolání Hrubého mělo politické důvody a nijak nesouviselo s ekonomickými výsledky organizace. Signatářům vadí, že Václav Hrubý, který na Štiříně působí od roku 1977, třikrát byl jako politicky nepohodlný ředitel vyhozen a dalším ministrem zahraničí vždy znovu vrácen do funkce, je nyní „osočován, šikanován a jsou mu nabízeny nedůstojné pracovní pozice koncového referenta, které ani nejsou v souladu se zákoníkem práce“. Petříčka se také ptají, jaké jsou skutečné důvody loňského odvolání Václava Hrubého.

Ve Štiříně bývá veselo:

Ačkoli jeho pracovní výsledky loni ministerstvo zahraničí ocenilo i mimořádnou odměnou, nyní se podle dobře informovaných zdrojů chystá prověrka hospodaření. Podle Václava Hrubého jde pokaždé o stejný scénář: bezdůvodné odvolání a následně účelová kontrola.

Štíchová zatím nepotvrdila, že by se generální inspekce na zámek chystala. Interní audit ovšem nevyloučila.

Petříček: Štiřín není na prodej

„Cílem personálních změn je, aby hospodaření příspěvkové organizace bylo do budoucna udržitelné. Příspěvek zřizovatele se dlouhodobě navyšoval, což považuji v případě takového zařízení za něco, co by být nemuselo. Věřím, že se v následujících letech podaří zajistit, že ministerstvo zahraničních věcí bude na provoz Štiřínu doplácet méně, ideálně nic,“ sdělil Deníku šéfdiplomat Tomáš Petříček.

Jednoznačně též potvrdil, že zámek se vzácným arboretem nedaleko Prahy zůstane v majetku státu. „Štiřín se nikdy prodávat nezamýšlel a ani nezamýšlí,“ uvedl.

Mluvčí Štíchová již dříve konstatovala, že resort si práce Václava Hrubého váží, a proto nadále zůstává zaměstnancem této organizace. To ale není tak jisté. Dneškem vyprší lhůta, dokdy měl Petr Veselý nabídnout svému předchůdci odpovídající pozici. Zatím tak neučinil.

Otevřený dopis na MZV: