Zatímco v letech minulých jste si při koupi rekreačních objektů mohli na realitních portálech procházet relativně bohatou nabídku, nyní je situace zcela opačná. Nabídek je málo, a když už se objeví „lepší“ zboží, je během několika málo dnů pryč.

Své o tom ví i Jiří F. z Rakovnicka (redakce totožnost muže zná, pozn. red.). Až do listopadu vlastnil chatu v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, navíc se zahradou a v blízkosti řeky Berounky. Chatu se však rozhodl ze zdravotních důvodů prodat. „O prodeji jsem přemýšlel již tak tři roky. Četl jsem na podzim o zájmu o chaty, že bude ale takový, to jsem nečekal,“ začal vyprávět Jiří F. Když zveřejnil inzerát, ozývaly se mu nejen další realitní kanceláře, ale také přímo zájemci.

„Bylo jich asi šest, dva o chatu stáli velmi. Dospělo to do fáze, kdy mi nynější majitel nabídl nakonec mnohem větší sumu. Za asi týden byla chata prodaná, bylo to dost rychlé, počítal jsem s tím, že ještě v zimě budu muset vyrazit na kontrolu kvůli zlodějům,“ popsal pan Jiří.

Situaci potvrzují i Deníkem oslovení realitní makléři. Zvýšený zájem lidí o rekreační chaty trvá v podstatě od jara minulého roku a stále přetrvává.

„Pokud je nabídka na chatu v rozmezí jeden až jeden a půl milionu korun, obvykle se v posledních měsících objeví vždy zhruba deset až patnáct vážných zájemců. Ta poptávka je enormní,“ sdělil Jakub Bureš, vedoucí pobočky M&M Reality v Kladně, které je největším středočeským městem.

Vhodný čas na prodej i koupi

Právě vysoká poptávka a nedostatečná nabídka vede ke zvyšování cen. Vyplývá to i z dat, které Deníku poskytl web Annonce. I když totiž počet rekreačních objektů nabízených k prodeji prostřednictvím inzertního webu Annonce v posledních pěti letech klesá, ceny naopak vzrůstají. V uplynulém roce činila průměrná cena rekreačního objektu ve Středočeském kraji 2 295 900 korun, v roce 2019 to bylo o více než dvě stě tisíc méně.

Pokud uvažujete o koupi rekreačního objektu, sice budete muset sáhnout hlouběji do kapsy, ovšem podle některých ekonomů je nyní nejvhodnější doba. Banky totiž poskytují hypoteční úvěry s nízkými úrokovými sazbami, a to kolem dvou procent. Ovšem pozor. Po snižování by v letošním roce měly úrokové sazby zase růst. Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma investičních fondů Czech Fund, je tak nejlepší doba vzít si hypotéku právě teď.

„Výnos desetiletého dluhopisu vlády České republiky tak během roku 2021 vzroste z nynější úrovně kolem 1,2 procenta k hodnotě 1,5 procenta. To mimochodem znamená, že pro banky bude stále méně výhodné pokračovat se snižováním sazeb hypoték. Pokud totiž budou poměrně velmi bezpečné dluhopisy úročeny atraktivněji než nyní, banky budou více než nyní tíhnout k investicím do nich spíše než k poskytování přece jenom méně bezpečných hypoték, respektive budou nakonec za hypotéky požadovat vyšší úrok než nyní. Z toho plyne, že nejlepší doba na to vzít si hypotéku je dost dobře právě teď, začátkem roku,“ vysvětlil Lukáš Kovanda.

Průměrná cena rekreačních objektů ve Středočeském kraji

Rok Cena

2016 ----------- 1 384 189

2017 ----------- 1 483 051

2018 ----------- 2 002 335

2019 ----------- 2 076 117

2020 ----------- 2 295 900

(jedná se o průměrnou cenu vyplývající z inzerátů)

Počet nabízených rekreačních objektů ve Středočeském kraji

Rok Počet

2016 ------ 1988

2017 ------ 1755

2018 ------ 1398

2019 ------ 887

2020 ------ 717

(jedná se o data podle vytvoření inzerce).



Zdroj: Annonce