Z pohledu kraje, který objednává autobusy i osobní vlaky, by se nabízel přechod veřejné dopravy na „prázdninový režim“. Uvažuje se o tom, avšak rozhodnutí prozatím nepadlo, řekla v úterý 10. března v poledne Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Uvidíme do konce týdne,“ konstatovala s tím, že pokud k nějakým změnám dojde, kraj využije všech možností, aby o nich dal vědět. V nejbližších dnech nicméně budou vlaky i autobusy nadále jezdit podle standardních jízdních řádů.

Přímo na krajském úřadu se aktuální opatření viditelně projevují pouze tím, že po budově byly rozmístěny nádobky s dezinfekcí. Jsou především tam, kam přichází větší počet lidí – tedy třeba na podatelně. A rovněž na sociálních zařízeních. Rozruch kolem koronaviru se však odráží i v činnosti některých úředníků.

Online reportáž

„Třeba u nás na tiskovém odboru se snažíme informace, které i my získáváme prostřednictvím médií z tiskových konferencí premiéra a ministra zdravotnictví, předávat dál prostřednictvím našich komunikačních kanálů,“ odkázala Frintová nejen na web krajského úřadu, ale i na další možnosti šíření informací – především portál Středozemě a oficiální facebookové stránky kraje.

Už je také zřejmé, že kvůli zákazu akcí se v plánovaném termínu neuskuteční vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Dojít k tomu mělo 21. března v rámci programu výstavy Jarní Zemědělec v Lysé nad Labem. Vyhlášení je zrušeno, nový termín zatím určen není.

V reakci na zákaz všech kulturních, sportovních a společenských akcí nad sto účastníků se ostatně neuskuteční ani samotná zemědělská výstava. Deníku to potvrdila její manažerka Eva Švecová. „V reakci na zákaz akcí nad sto návštěvníků ji bohužel musíme zrušit, ale to platí pouze pro data konání od 18. do 22. března,“ konstatovala.

Zdůraznila, že akce se přesune na nejbližší možný termín – a o nových datech bude Výstaviště Lysá nad Labem informovat na webu i facebooku. „Ale až poté, co vláda akce opět povolí,“ upozornila Švecová. Aktuálně tedy platí, že se akce odsouvá a termín bude oznámen.

Padlo tedy sdělení, jež výstaviště v Lysé vyvěsilo na svůj web 5. března – a zveřejněno bylo společně s představením všech původně plánovaných akcí ještě v úterý odpoledne. Uvádělo, že VLL neruší žádné plánované akce a Jarní Zemědělec, Festival dechovky i Jaro s koňmi se uskuteční v ohlášeném termínu. Dopolední rozhodnutí Bezpečností rady státu však organizátorům udělalo čáru přes rozpočet.