Vše v naprostém pořádku. Tak v pondělí shrnula mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová výsledek kontrol účastníků honů na drobnou zvěř ze závěru uplynulého týdne. Od čtvrtka do neděle zástupci odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského policejního ředitelství navštívili společné lovecké akce 28 mysliveckých spolků.

Kontrola účastníků honů na drobnou zvěř. | Foto: Policie ČR

„V teritoriu Středočeského kraje bylo ve dnech 7. až 9. listopadu zkontrolováno 313 lovců a jejich zbraní a provedeno bylo 248 orientačních zkoušek na alkohol,“ konstatovala Schneeweissová. S tím, že policisté nezaznamenali jediný problém – ba ani náznak problému. Flinty i papíry vesměs v pořádku – a dechové zkoušky neodhalily nejen nikoho, kdo by se na hon dostavil poté, co si dal na zahřátí nějakého toho panáčka, ale ani zbytkový alkohol žalující, že by to některý z účastníků přehnal s popíjením předchozího večera.