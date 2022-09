Na dotaz deníku Zdopravy.cz to potvrdil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Momentálně se připomínkuje závěrečné plnění Studie proveditelnosti železničního spojení Mladá Boleslav-Liberec-státní hranice. Předběžně vychází 3 varianty jako ekonomicky efektivní, z nichž dvě na rychlost 200 km/h,“ řekl Jemelka. Podle něj by se měla studie dostat na jednání centrální komise do konce roku. Cílem je jízdní doba 70 minut, dosud je přes 130 minut.

Varianty se týkají úseku Mladá Boleslav město – Liberec – státní hranice a všechny respektují dosud ministerstvem dopravy schválenou variantu „Deko“ pro úsek Lysá nad Labem-Milovice-Mladá Boleslav, tedy s Všejanskou spojkou. Součástí návrhové řešení jsou i tunelové úseky. Vzhledem k tomu, že připomínkování ještě neskončilo, ministerstvo dopravy zatím nechce zveřejnit odhadované náklady.

Ministerstvo dopravy už dříve uvedlo, že během českého předsednictví EU chce revizi politiky celoevropských sítí TEN-T a pokud se do seznamu celoevropských koridorů dostat i trať z Prahy do Liberce. Podle nového konceptu je Liberec definován jako městský uzel, ale nyní je na síti TEN-T napojen jen na silniční infrastrukturu. Na základě toho ho chce ministerstvo dostat do sítě TEN-T.

Třicet let slibů

„Po modernizaci trati předpokládáme zavedení rychlíků a expresů do Liberce. Tyto vlaky nabízejí možnost potenciálního prodloužení do Zhořelce a případně dále do vnitrozemí v souladu s rozhodnutím polských, dolnoslezských anebo saských protějšků, případně železničních podniků,“ uvádí materiál ministerstva. O lepším spojení Prahy a Liberce po železnici se mluví třicet let.

Posun pro budování rychlejšího spojení učinili v pondělí i středočeští zastupitelé. Schválili 6. Aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, která řeší vybudování takzvané Bezděčínské spojky u Mladé Boleslavi. Správa železnic tak může zahájit projektovou přípravu stavby.

Vydání aktualizace spočívá ve vymezení koridoru v úseku Nepřevázka – Mladá Boleslav město. Krajský úřad se vypořádal s uplatněnými stanovisky všech dotčených orgánů, vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, které byly zaslány dotčeným, vč. Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Spojka, mimo jiné, pomůže přivést nákladní dopravu ze železničního uzlu v Nymburce k automobilce Škoda Auto. Vlaky se tak vyhnou současné, sklonově náročnější trase přes hlavní nádraží.

Bezděčínská spojka je vedena z trati Nymburk – Mladá Boleslav. U výhybny Bezděčín, u Nepřevázky, se odpojuje a vede podél dálnice D10. U Jemníků vznikne dlouhý pravý oblouk, přičemž u Řepova vznikne další, levý, kterým bude spojka navázána na železnici do Dolního Bousova. Součástí nové dvoukolejné trati bude i nová stanice Mladá Boleslav východ. Nová trasa bude dvojkolejná a součástí bude i zabezpečovač ETCS.