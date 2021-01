Na to by lidé měli reagovat tím, že budou opatrně chodit i jezdit. Hrozí totiž uklouznutí i zvýšená nehodovost. Řidičům se také doporučuje sledovat dopravní zpravodajství. A pro seniory či lidi s horší pohyblivostí platí rada zůstat doma a raději nevycházet.

V západní části regionu o sobě zima může dávat vědět ještě důrazněji, a to v úterý již od šesti ráno do šesti večer. Silný vítr s nárazy nad 65 kilometrů za hodinu se očekává na Berounsku, Hořovicku, Kladensku, Příbramsku, Rakovnicku a Slánsku. Hrozí poškození stromů či lesních porostů (což může vést i k úrazu) a škody na budovách, stejně jako komplikace v dopravě. S poryvy větru je třeba počítat i při řízení nebo při pěším pohybu venku. Je také radno zajistit okna i dveře, zabezpečit například skleníky a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty.

Pro část tyto větrné hůrky navíc platí varování meteorologů před sněhovými jazyky. S těmi je rovněž od úterní šesté ranní, avšak až do půlnoci, třeba počítat opět na Hořovicku a Příbramsku – ale rovněž v pásu směrem na Sedlčany a Votice. Hrozí zde dopravní komplikace, s nimiž musí počítat řidiči i cestující. Některé komunikace dokonce mohou zůstat nesjízdné. Prozatím podle předběžného varování, které se ještě bude upřesňovat podle další předpovědi, by se tato situace mohla protáhnout až do středy, a to prakticky do večera: do 18. hodiny.