Policisté z hostivického obvodního oddělení zatím vědí, že dosud neznámé osoby na pumpu přijely 27. ledna ráno ve stříbřité Škodě Superb. „Následně pachatelé nezjištěným způsobem za užití násilí značně poškodili platební stojan,“ uvedla Šteinerová, co přecházelo vlastní krádeži peněz. Co chybí, jsou jména a adresy.

Policisté však věří, že by to mohli změnit všímaví svědci ochotní spolupracovat. Zveřejnili záběry z kamerového záznamu a žádají o pomoc každého, kdo podezřelé osoby poznává. „Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatelů, kteří znehodnotili platební stojan a odcizili finanční hotovost, policisté přivítají na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158,“ poznamenala.