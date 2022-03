Zrušení bez náhrady se týká kratičké linky 688 z Prahy-výhod, která měla vozit lidi z Nehvizd k vlakovému nádraží v Zelenči-Mstěticích. Měla, ale nevozila: její využití bylo minimální. V tomto případě se tedy jedná o zrušení linky pro nezájem cestující veřejnosti. Jiné pozadí má zrušení linky 321 na Praze-západ, na spojnici Mníšku pod Brdy s hlavním městem. Tam jde vlastně jen o zrušení čísla, aby se zabránilo zmatkům kolem označení (stejné číslo má linka přesahující do systému PID z Plzeňského kraje). Samotné autobusy však jezdit nepřestanou: jednotlivé spoje jen byly převedeny pod souběžné linky 317 a 320. V Nymburce skončil víkendový provoz linky 443 představující náhradu za zdemolovanou lávku přes Labe; nově vybudovaná lávka slouží od sklonku listopadu.

Zlepšení ocení školáci, obyvatelé vsí i pracující

Většinu úprav by si cestující měli pochvalovat: posuny doby odjezdů a příjezdů zpravidla vycházejí z požadavků měst a obcí. Třeba kvůli snazšímu dojíždějí žáků za vzděláním – ať už na cestě do školy (což se týká třeba linky 548 jedoucí do Hořovic na Berounsku), nebo při jejich odpoledních návratech domů (což je například případ odjezdů spojů na linkách 634 a 639 z Hostomic ve stejném regionu při pomezí Berounska a Příbramska, ale i na lince 712 v protilehlém koutě kraje: na Mladoboleslavsku). Některým školním spojům se také prodlouží trasa (což se týká kupříkladu linky 689 na Mělnicku či 715 opět v mladoboleslavském okrese.

Tři krajská centra pomoci Ukrajincům nestačí, další se chystá v Příbrami

Na Mladoboleslavsku také cestující mohou ocenit nový večerní spoj linky 315 z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi; některé spoje z této linky také budou převedeny pod číslo 345. Na Mladoboleslavsku se dále zlepší obsluha průmyslové zóny Řepov linkou 412. V okrese se také zlepšuje večerní spojení na trase Mnichovo Hradiště–Loukovec-Hubálov. Při pomezí Mladoboleslavska a mělnického okresu se změní trasa ranního spoje linky 769 (jezdí západně od Mladé Boleslavi mezi Rokytovcem a Chotětovem), jež nyní obslouží i Skalsko. Za významnější úpravu pro obslužnost oblasti na pomezí hlavního města a středních Čech při jižním okraji metropole organizátoři dopravy označili úpravu trasy noční linky 960 z pražských Modřan do Dolních Břežan na Praze-západ: nově vede přes Cholupice a Točnou.

Škrty kvůli platbám obcí jsou vidět na Příbramsku

Někde také došlo na škrty vycházející z jednání kraje a obcí o takzvaných standardech dopravní obslužnosti. V jejich rámci hejtmanství a Integrovaná doprava Středočeského kraje stanovily platby požadované po obcích na zajištění služeb pro cestující – s tím, že snížení částky lze dosáhnout zrušením méně potřebných spojů. Jejich provoz tudíž končí „na základě požadavků obcí“. Aktuálně se to projevuje zejména na Příbramsku. Je to zde případ omezení provozu na linkách 509, 521 a 524, citelněji dopadající zvláště na oblast Rožmitálska. Dojezdil i jeden pár ranních spojů na lince 393 spojující Příbram a Prahu.