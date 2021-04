Někde však přípravy, jednání či čekání na schválení krajského rozhodnutí centrálními orgány stále trvají; svůj vliv sehrála i zdržení vlivem koronavirových omezení. Stále ale ještě zbývá spousta času: definitivní podobu kandidátních listin je třeba odevzdat až počátkem srpna.

Velké koalice měly jasno nejdřív

Již v únoru ohlásili, kdo bude figurovat na předních místech společné kandidátní listiny, středočeští zástupci v celostátních průzkumech favorizovaného uskupení STAN a Pirátů. Lídrem se stane předseda Starostů a nezávislých a nynější poslanec Vít Rakušan (někdejší učitel a starosta Kolína, o němž už se hovoří jako o možném kandidátovi na posty vicepremiéra a ministra vnitra), dvojkou této kandidátky pak bude Klára Kocmanová z České pirátské strany. Již před měsícem Deník získal také informace o krajské jedničce koalice Spolu, sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09: bude jí poslanec za Občanskou demokratickou stranou Jan Skopeček, jenž je v rámci strany ekonomickým expertem.

Tak jako minule: předsedové

Nově se nyní objevují další jména – a po pravdě: nepřinášejí žádná překvapení, jestliže se do čela svých týmů v nejlidnatějším kraji republiky stavějí předsedové stran. Nynější předseda vlády Andrej Babiš povede ve středních Čechách do klání před parlamentními volbami „své“ hnutí ANO 2011; stejně jako před minulými volbami. Jan Hamáček, první mezi současnými vicepremiéry a ministr vnitra, jenž v současnosti řídí i resort zahraničních věcí, stane v čele šiku sestaveného ve středních Čechách Českou stranou sociálně demokratickou. Také Svoboda a přímá demokracie zřejmě ve středních Čechách vsadí, rovněž tak jako před minulými volbami, na svého předsedu: její kandidátku by měl vést Tomio Okamura.

Parlamentní volby se uskuteční – pokud nenastane překotný vývoj vedoucí k volbám předčasným – na počátku druhého říjnového víkendu. Prezident Miloš Zeman vyhlásil jejich termín na pátek 8. a sobotu 9. října.