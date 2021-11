Na setkání s pozvanými novináři Michalik ve čtvrtek oznámil, že sice nedopustil čehokoli nelegálního a z hlediska práva i každoročních auditů je vše v naprostém pořádku, avšak nechce vznikající vládu zatěžovat spekulacemi o svých aktivitách či snahami médií srovnávat jeho postavení s pozicí nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO).

S jeho odchodem z krajské úrovně do té vládní se dosud napevno počítalo a pro pozici náměstka hejtmanky se za něj hledala náhrada. Znamená to, že za nových okolností středočeským náměstkem zůstane? Tuhle otázku Deník ve čtvrtek položil hejtmance Petře Peckové (STAN). „Pokud bude chtít zůstat jako můj náměstek na kraji, přivítám to. Protože schopné a vizionářské lidi potřebujeme,“ odpověděla. Během čtvrtečního jednání krajských radních nicméně na tohle téma řeč podle Peckové nepřišla. „Tuto problematiku jsme neřešili; pracovali jsme na více než 70 bodech,“ uvedla hejtmanka.

Místopředseda STAN Michalik nebude ministrem průmyslu. Nechce být jako Babiš

Považuje však za možné, že tuhle otázku „otevře někdo z opozice“ na pondělním jednání krajského zastupitelstva. V té souvislosti hovoří o ANO; jiní opozičníci v zastupitelstvu nepůsobí. Právě zástupci ANO už v minulosti – tehdy ještě jako vládnoucí hnutí, když byl v opozici Michalik – na jeho podnikání upozorňovali. Mimo jiné se ohrazovali proti umístění někdejšího sídla krajem spoluzaloženého Středočeského inovačního centra (SIC) právě v Dolních Břežanech, a to v nemovitosti, kde prý zisk z krajem placeného nájmu směřoval přes kyperskou firmu k Michalikově manželce. Tak alespoň tehdejší vládci kraje zjednodušeně shrnovali podstatu svých výhrad; s tím, že ekonomické provázanosti jsou složitější. Stejně jako je komplikovanější vysvětlení, proč to byl právě Michalik, kdo měl ze své tehdejší pozice v krajské politice možnost volbu sídla SIC ovlivnit. Pracoviště SIC nechala bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) přestěhovat z Dolních Břežan přímo do budovy krajského úřadu.

Nynější hejtmanka Pecková má pro Michalika jen slova chvály. „Za Věslavem je spousta práce: nejen v Dolních Břežanech, které se během několika let staly z bezvýznamné vesnice rozkvétajícím městem, kde se lidem skvěle žije, kde mají veškerou potřebnou vybavenost – a navíc městem, které je centrem vědy a výzkumu na světové úrovni,“ zdůraznila. Protivníci ji možná budou opravovat: Dolní Břežany jsou stále obcí; byť skutečně mimořádnou. „Udělal ale skvělý kus práce i na kraji – a to za dobu několika málo měsíců. Nebude spoluřídit naši zemi, ale má mou plnou důvěru pro další spolupráci na rozkvětu našeho kraje. Stejně tak má důvěru mých kolegů ze STANu – a věřím, že i kolegů z koalice,“ uvedla Pecková.

OBRAZEM: Do Prahy převezli z Brna pacienty s covidem, zapojily se i vrtulníky

K předmětu aktuálních debat připomněla, že firma na Kypru legálně podnikala s prostředky, které Michalik legálně vydělal a zdanil v České republice. „Já nemám důvod mu nevěřit: pětadvacet let působil ve světě investičního bankovnictví a poradenství. Prostě ekonomický mozek. Mrzí mě, že takový člověk nebude řídit ministerstvo průmyslu a obchodu,“ sdělila Deníku.

Připomíná však i jeho zásluhy ve veřejné sféře. „Věška Michalika znám 10 let, díky němu a jeho/naší (společné ještě s dalšími kolegy) usilovné práci se v naší zemi postavily desítky základních škol a vytvořily tisíce žákovských míst. Bez nich by už kolem roku 2015 nastal totální kolaps základního školství, hlavně v zázemí kolem Prahy,“ ocenila. „Věšek byl ten, který měl vizi, vymýšlel řešení; nebýt jeho, vykopla by se státní pomoc pro školy až o mnoho let později a děti by se asi učily ve stanech nebo v hasičárnách. To, že jako jaderný fyzik vsadil na vznik solárních elektráren a postavil je v době, kdy žádná podpora státu do tohoto segmentu ještě nebyla a solární baroni se objevili až o několik let později, považuji za důkaz jeho vizionářství,“ připomněla k nynějším debatám i Michalikově podnikání.

„Stejně tak dnes vidí budoucnost v dalších obnovitelných zdrojích energie nebo ve vodíku, elektromobilitě a tak dále. Mezi byznysmeny, majiteli úspěšných firem, bankéři, investory byl vždy uznávanou personou. Ano, investoval – a dělal to dobře. Je zvyklý tvrdě pracovat, má vize a chce je naplnit. Proto je bohatý a úspěšný. A své znalosti a zkušenosti dával veřejnému prostoru,“ zdůraznila Pecková.