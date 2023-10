/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rybí slavnosti se u Lázeňského rybníka v Hořovicích konaly v sobotu 7. října.

Rybí slavnosti v Hořovicích. | Video: Deník/Michal Bílek

"Rozhodli jsme se, že v rámci Cibulového jarmarku uděláme i Rybí slavnosti. Místní organizace Českého rybářského svazu dala do prodeje kapry, amury, štiky a sumce, ale k tomu jsme přidali i ryby uzené. Děláme uzeného tolstolobika, sumce i kapra. Pak máme jednu specialitu, a to jsou kapří hranolky. Chceme ukázat, že ryby jsou a měly by být nedílnou součástí jídelníčku," řekl Deníku Jan Rogos, jeden z organizátorů akce jednatel Českého rybářského svazu, místní organizace Hořovice.

Akci jsme navštívili s redakčním objektivem.