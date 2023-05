Pokud jste vášnivými zahrádkáři, víte, že přemokřená půda může být pro mnoho rostlin smrtící. Může dusit kořeny a vést k hnilobě, což nakonec způsobí jejich vadnutí a odumření. Hrozbou na vlhkých zahradách je také Plzák španělský, kterého někteří lidé nepřesně přezdívají slimákem. Ve vlhkém prostředí se mu totiž náramně daří. Neobvyklá není ani opačná situace, kdy je půda na stanovišti vlhká a mokrá a rostliny přesto vysychají a odumírají. Tento jev se nazývá fyziologické sucho. Je způsobeno nedostatkem vzduchu, který se dostává ke kořenům rostlin.

Hortenzie - Krásně kvetoucí, stín tolerující, velmi vlhkomilný keř. Cení se pro krásné olistění a bohatá květenství. Hortenzie zahradní neboli panikulát roste v keři vysokém až 2 metry. | Foto: Shutterstock

Nejprve tak musíte identifikovat problémové oblasti svého pozemku. Nejjednodušší a nejspolehlivější metodou, jak zjistit, zda je pozemek podmáčený, je vykopat jámu hlubokou 40 cm a zjistit, zda v ní není voda. Mnoho vlastníků pozemků si neuvědomí, že je půda podmáčená, dokud se na jejím povrchu neobjeví voda. V tomto okamžiku již ale mohou být kořeny rostlin poškozeny a bude nutná dlouhá a pracná obnova kvality půdy.

Kopání drenážních žlabů a pokládání drenážních trubek je dřina, která vyžaduje hodně fyzické námahy, ale stojí za to. Příkopy vyplňte štěrkem, drceným kamenem nebo rozbitými cihlami. „Výsledkem je plnohodnotný pozemek, na kterém si můžete bez obav založit krásnou zahradu nebo pěstovat trávník,“ říká Aneta Křováková.

Konstrukce, rozměry odtoku, vzdálenost mezi svody a hloubka drenážních jam závisí na výšce podzemní vody, propustnosti půdy i množství odváděné vody.

Vyvýšené záhony? Dobrá volba

Vynikajícím řešením pro vlhké zahrady jsou vyvýšené záhony, které účinně zabraňují odplavování půdy i přesycení kořenů rostlin vodou. Poskytují navíc možnost pěstovat rostliny v dobře propustné půdě. Krása vyvýšených záhonů spočívá v tom, že umožňují vytvořit specifický prostor pro pěstování rostlin s půdou takové kvality, která vyhovuje vašim potřebám.

Pomocí vyvýšených záhonů mohou zahrádkáři odstranit problémy spojené se špatným odvodněním a zlepšit zdraví i vitalitu svých rostlin.

„Kromě zlepšení odvodnění nabízejí vyvýšené záhony také řadu dalších výhod, jako je snadnější přístup k záhonu, lepší ochrana proti škůdcům a snížení zhutnění půdy. Ať už jste zkušený zahradník, nebo teprve začínáte, vybudování vyvýšeného záhonu je jednoduchým a účinným způsobem, jak zajistit, aby vaše zahrada byla zdravá a produktivní,“ říká Křováková.

„Mulčování může být velkým pomocníkem. Vytvoření pěticentimetrové vrstvy drcené kůry, štěpky nebo slámy může kromě zabránění prorůstání plevelu a zvýšeného odparu, také ochránit kořeny rostlin před obnažením a vyplavením půdy,“ říká Aneta Křováková. Nemáte-li kůru, můžete použít piliny, listí nebo i posekanou suchou trávu.

Dlouhodobého efektu dosáhnete pěstováním rychle rostoucích plodin vhodných na zelené hnojení. Těmi správnými odrůdami jsou pohanka, hořčice a různé luskoviny. Pro účinné hnojení je nutné je několikrát během vegetačního období zapravit do půdy a tento proces opakovat po několik let.

Vlhkomilné rostliny

Má-li vaše zahrada vysokou hladinu spodní vody a při jarních povodních a po vydatných deštích voda na některých místech dlouhodobě stagnuje, bude nejlepší vyhloubit na místě malé okrasné jezírko. Pokud vás ale vodní prvek v zahradě neoslovuje, vysaďte rostliny, které jsou do takových podmínek vhodné.

Hlavními požadavky na takové rostliny jsou láska k vysoké vlhkosti, musí odolávat nízkým koncentracím kyslíku v půdě, záplavám i přemokření. Neméně důležitá je ale dostatečná odolnost proti mrazu. Půda nasycená vlhkostí totiž vytváří specifické podmínky, zamrzá dříve než běžná zahradní půda a na druhou stranu rozmrzá mnohem později.

Hydrologické vlastnosti území bohužel změnit nelze, lze se pouze přizpůsobit stávajícím podmínkám. Proto je nutné vysadit rostliny, které snesou nadměrnou vlhkost půdy. V oblastech s mokrou půdou špatně rostou stromy a jehličnaté keře. Najdou se však mezi nimi výjimky: nejedná se o příliš oblíbené, ale pozoruhodné okrasné rostliny, které ozdobí vaši zahradu. Pokud je hladina podzemní vody vysoká (asi 0,5 m) a půda je hustá a špatně absorbuje vodu, což téměř znemožňuje odvodnění, je třeba výběru rostlin věnovat zvláštní pozornost.

Jak si navrhnout vlastní zahradu: velkou roli hraje i vítr, slunce či stín

Dobře se s vlhkostí popasují některé trvalky. Zkuste s nimi experimentovat. Sortiment sice není příliš velký, ale určitě si vyberete. „Kopretiny, srdcovky, ostrožky, plaménky, máky, hvězdnice, rozchodníky jsou trvalky na slunce, které snáší i přemokření půdy.

Z popínavých rostlin se skvěle hodí břečťan a vistárie. Ve stínu jsou vhodné kokoříky, kostivaly, prvosenky, denivky nebo čemeřice,“ říká Aneta Křováková. Tyto rostliny jsou nejen atraktivní, ale také nenáročné na údržbu, takže jsou ideální pro ty, kteří se zahradničením začínají.

Keře třeba právě pro vás

Z keřů zase zahradní designérka doporučuje lísku, pámelník, mahonii, ptačí zob, tavolník, šeřík, zimolez či kalinu. Zamokřené půdě zase pomůže vrba. Její kořeny mají obrovskou sací schopnost a mohou růst do velké hloubky. Díky tomu vrba kromě vynikajícího růstu dokáže také čerpat vodu z vlhké půdy. Mezi další listnaté stromy, jimž se v těchto podmínkách daří, patří javor, habr, některé duby a buky, jasan, lípa nebo jilm. Vhodnými kultivary sou také třešeň ptačí, hloh, loket černý nebo dřín.

Úchvatná klívie, tradiční tchýnin jazyk. Přesazování pokojovek má svá pravidla

Ve vlhkých půdách se daří růži, rybízu, zimostrázu, skimii, japonské cesmíně, ptačímu zobu, dřínům, šeříkům, zimolezům a magnólii. Vlhké podmínky snášejí nejen lísky, ale i některé jehličnany. Mezi ně patří například oblíbená túje, méně známá kryptomerie japonská, ale i modřín, cypřišek, douglaska, tis a tisovec.

Pět rostlin do vlhkých zahrad



Brslen - Nízký keř, odolný vůči stínu a nenáročný na údržbu. Dekorativní je zejména na podzim, kdy se objevují pestře zbarvené plody, které krásně vyniknou na pozadí listů. Z různých druhů je nejvíce ceněný brslen evropský, vhodný na jednorázovou výsadbu i do živých plotů.



Kalina - Rostlina je odolná vůči stínu, miluje vlhkost, preferuje výživné vlhké půdy. Roste jako kulovitý keř do výšky 2 metrů. Květy se shromažďují ve velkých kulovitých květenstvích a hustě pokrývají větve.



Mahonie - Atraktivní stálezelený keř. Má rád vlhké živné půdy. Jeho lesklé, péřovité, ostnaté listy jsou neobyčejně krásné v každém ročním období. Květy jsou žluté, shromážděné ve velkých kartáčích, bobule šedé, jedlé. Na zimu se doporučuje rostlinu přikrýt.



Šeřík - Je kvetoucí voňavý keř. Rostlina je mrazuvzdorná, bohatě kvete od května až do července. Květy jsou bílé nebo krémové, jednoduché nebo dvojité.

