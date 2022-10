A můžete je rovněž použít k posílení imunitního systému, abyste se naopak pokusili nemocem vyhnout. A ač si možná představujeme antibiotika jako prostředek moderní medicíny, ve skutečnosti existují už po celá staletí. Ta původní totiž pocházejí z čistě přírodních zdrojů, a právě o nich dnes budeme hovořit.

Potravina, která je právem označována jako všelék, tekuté zlato, superpotravina ale i pokrm bohů, prostředek mládí či nesmrtelnosti. To vše je med, o kterém dnes ale budeme hovořit v souvislosti s jeho antibakteriálními účinky. Dle studie z roku 2011 by to mohlo být způsobeno obsahem peroxidu vodíku, ale rovněž vysokým obsahem cukru, který může pomáhat zastavit růst bakterií.

Za zmínku také stojí nízké pH, které bakterie dehydruje, následkem čehož odumírají. Pokud chcete med použít jako antibiotikum, naneste ho rovnou na ránu či v případě vnitřních infekcí polkněte lžíci medu. Není však vhodný pro kojence.

Česnek

Připravit si česnekový koncentrát a používat ho jako domácí antibiotikum, není nic těžkého. Jednoduše naložte stroužky čerstvého česneku do olivového oleje a nechte louhovat. Vyrobíte si tak česnekový olej, který je plný allicinu a má antioxidační, protizánětlivé i antimikrobiální účinky.

Pokud chcete konzumovat česnek v syrové formě, nepřekračujte doporučené denní dávkování, kterým jsou dva stroužky. Česnekové silice jsou totiž velice agresivní a mohou při vyšších dávkách způsobit poleptání sliznice úst i žaludku.

Zázvor

Zázvor je oblíbeným posilovačem imunity v chladnějších obdobích roku. Mnoho lidí nedá dopustit na zázvorový čaj, bez kterého by si nachlazení nebo mírnější chřipku nedovedli ani představit.

Zázvor je nejen přírodním antibiotikem, ale má rovněž prohřívací a protizánětlivé účinky a obsahuje vonné silice, které Zázvor je jedním z přírodních antibiotik, na které nedáme na podzim a v zimě dopustit.Zdroj: Pexels jsou účinnými antioxidanty s protizánětlivým působením. Velká studie z roku 2017 navíc skutečně podpořila tvrzení, že každodenní konzumace zázvoru může podpořit imunitní systém a pomáhat při zotavení z běžného nachlazení či chřipky.

„Zázvor je díky svému účinku na systém žaludku a sleziny velmi prospěšný i pro imunitu. Bezpečně se používá v dávkách 4x1 gram sušeného extraktu. Jeho konzumace v syrovém stavu je celkem bezpečná i ve vyšších dávkách,“ uvedl MUDr. Jaroslav Čupera na webu ulekare.cz.

Echinacea

Tuto překrásnou bylinu používali už domorodí Američané, a i dnes na ni řada tradičních léčitelů nedá dopustit. Poslední dobou začínají i vědci chápat proč. Studie publikovaná v Journal of Biomedicine and Biotechnology v roce 2012 dokazuje, že je echinacea schopna vypořádat se s různými bakteriemi, a to včetně bakterie Stroptococcus pyogenes, která je zodpovědná za bolestivé stavy v krku, syndrom toxického šoku, ale i nekrotizující fasciitidu. Může být ale rovněž úspěšná v boji se zánětem spojovaným s bakteriální infekcí.

Echinaceu můžete zakoupit v podobě extraktu i tablet. Proti kašli však skvěle pomáhá i echinaceový sirup, který si může každý vyrobit doma.

Cibule Sirup z cibule je účinným lékem proti kašli a odhlenění. Zdroj: Pexels

Měli jste někdy v dětství cibulový čaj? Dříve bylo běžné, aby maminky nebo babičky připravovaly svým dětem sladký vývar z cibule ve snaze zbavit je rýmy a kašle. Ovšem jak již dnes víme, tepelnou úpravou se léčivé účinky cibule vytrácí.

Mnohem lepší je naložit čerstvou nakrájenou cibuli přes noc do medu a nechat ji, aby pustila svou léčivou šťávu. Tu pak užívejte po třech lžičkách denně. Působí k léčbě kašle, rozpouští hleny a pomáhá při ucpaných dutinách, ale díky obsahu allicinu rovněž působí i jako dezinfekce a proti virům a bakteriím.

Hřebíček

Společně s oreganem, tymiánem či skořicí má i hřebíček významné antibakteriální a protiplísňové účinky. Podle studie z roku 2017, jejímž cílem bylo najít nová antimikrobiální činidla, je právě hřebíček naprosto vhodným adeptem.

Jako bolest tišící prostředek se používá především ve stomatologii, ale extrakt z něj může být efektivní i proti mnoha různým bakteriím včetně E. coli. Při akutní bolesti zubů vložte hřebíček na postižené místo a lehce zkousněte. Hřebíček místo zanedlouho znecitliví a dostaví se úleva.

Zlatý elixír ze zázvoru, česneku a chilli

A pojďme se také podívat na chutný elixír, na který nedá dopustit blogerka Bianca Zapatka, která se soustředí především na vaření s rostlinnými produkty. Vyrobíte si ho kombinací zázvoru, česneku, kurkumy, křenu, cibule, pampeliškového medu, černého pepře, jablečného octa a chilli.

„Všechny tyto bylinné přísady mají speciální antibiotické vlastnosti, které když jsou zkombinovány, vytvoří přírodní antibiotikum,“ uvádí na svém webu biancazapatka.com.

Dle receptu, který blogerka osobně vytvořila, postupujte následovně:



Oloupejte zázvor, čerstvou kurkumu a křen a nastrouhejte do mísy. Poté oloupejte cibuli a česnek, nakrájejte a přidejte do mísy. Dále nakrájejte chilli papričku a rovněž přidejte. Směs zalijte pampeliškovým medem a zasypte pepřem. Dobře promíchejte. Směs nalijte do velké sklenice a přidejte jablečný ocet. Následně lehce uzavřete a nechte 14 dní kvasit v temnu. Poté už jen sceďte, nalijte do menších lahviček a uchovávejte v lednici po dobu maximálně dvou měsíců. Hotový elixír můžete konzumovat v množství jedné polévkové lžíce jako prevenci před sezónními onemocněními, k léčbě akutních příznaků či jej při problémech v ústní dutině i kloktat.

