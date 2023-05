Pamatujete na Davida, který v červnu loňského roku prodělal těžkou mozkovou mrtvici při pokládání nového koberce? Z muže v plné síle se rázem stal nemohoucí člověk, který potřebuje celodenní péči a sám se ani nenají. Zeptali jsme se jeho ženy Lenky, jak je na tom dnes. Podle všeho dělá takové pokroky, na které si žádný lékař netroufal ani pomyslet.

David se díky rehabilitacím uzdravuje před očima, ale stále potřebuje pomoc | Video: Se svolením Davida Sedláka

Článek o 45letém Davidovi Sedlákovi, jemuž se život otočil vzhůru nohama během zútulňování domova, kdy při pokládání nového koberce prodělal těžkou mozkovou mrtvici a následně upadl do kómatu, podstoupil několik operací mozku a donedávna nebyl schopen se sám ani najíst nebo si dojít na toaletu, u vás vzbudil velký ohlas. Můžete si ho přečíst ZDE.

Od té doby se však podle jeho manželky Lenky, která o Davida každý den pečuje, hodně změnilo. David byl ještě nedávno chlap samý sval, dnes však bojuje o to, aby se jednou mohl opět postavit na své vlastní nohy.

Dříve cvičil pro svaly, dnes pro zdraví

Byl sportovcem prakticky od malička, věnoval se hokeji, thai boxu a rád navštěvoval posilovnu a budoval si tak svou muskulaturu. Pak se ale všechno změnilo a on zůstal upoután k invalidnímu vozíku. A to ještě mohl mluvit o štěstí, že těžkou mrtvici přežil s relativně slabým dopadem na mentální zdraví.

Díky skvělé práci lékařů, fyzioterapeutů a vhodně navrženým rehabilitacím však dělá obrovské pokroky.

Na jeho aktuálním stavu má ohromný podíl i jeho žena Lenka, která dělá, co může, aby svého manžela viděla jednou opět stát na nohou. A David si to moc dobře uvědomuje.

„Mé tělo často vykazuje únavu, ale nikdy to nevzdám, abych zase jednou mohl být ten správný táta a manžel. Velmi mě trápí a mrzí, že svým dcerám a manželce nemohu dopřát to, co by si zasloužily. Všechny si totiž zaslouží vše, co by jen chtěly, protože se o mě celou dobu starají a věnují mi veškerý svůj volný čas,“ říká dojatě David, který je své rodině vděčný za úžasnou péči a uvědomuje si, že to rozhodně není samozřejmost a že má velké štěstí.

David udělal po pár měsících rehabilitací zásadní pokrokyZdroj: se svolením Davida Sedláka

Není to ale jediný vděk, který cítí. Ve videu, které natočil se svou manželkou Janou, poděkoval i všem čtenářům Deníku a dalším dobrým lidem, kteří mu přispěli na nákup nového auta, bez kterého by pro něj bylo dojíždění na potřebné rehabilitace nemyslitelné.

„Ahoj, všechny vás chci moc pozdravit a všem, co přispěli na nové auto, moc poděkovat. Díky tomu se dokážu dostat na veškeré rehabilitace a uzdravovat se, abych jednoho dne slezl z tohoto vozíku a byl zase ten perfektní manžel a táta. Všem vám moc děkuji,“ říká ve videu David, kterému sedí po boku jeho manželka.

Cíl: zbavit se vozíku a chodit

Z peněz, které se vybraly i díky předchozímu článku, jež odkazoval na sbírku, kterou Davidova žena pro svého manžela založila, mohla rodina pořídit auto, kterým by mohl být David dopravován na rehabilitace. Díky nim se i podle paní Lenky Davidův stav rapidně lepší. „Největší pokroky vidíme aktuálně na hlasivkách. Doktoři nám říkali, že má muž pravou hlasivku mrtvou, díky čemuž má hlas chraplavý a někdy až nesrozumitelný. Tohle se hodně zlepšilo a mluví v rámci určitých mezí tak jako dříve,“ popisuje první úspěchy Lenka.

To ovšem nejsou jediné pokroky, které David udělal. Lepší se i rovnováha. David se například dokáže sám už s lehkou pomocí postavit a bez jakékoliv opory vydržet chvilku stát na místě. „Stále nic není stoprocentní, ale pro nás je teď hlavní to, že to pokračuje směrem kupředu,“ dodává.

Největším problémem je však stále chůze, i když i u ní je viditelný určitý pokrok. „David se snaží co nejvíce chodit s pomocí chodítka a pomalu se zbavovat invalidního vozíku. Na delší cesty ho však stále používáme,“ podotýká Davidova manželka. Do budoucna ale věří, že se vozíku zbaví úplně a postupem času se propracují do fáze, kdy bude David chodit sám bez opory.

Bohužel nikdo nemůže s přesností říct, čeho všeho je David schopen a kam až se může posunout. Na to mohou podle paní Lenky přijít jen prostřednictvím rehabilitací, které David každodenně podstupuje.

Podle lékařů dělá nevídané pokroky

Do rehabilitačního centra až donedávna dojížděl od pondělí do pátku na osm hodin denně. Nyní má udělaný individuální plán na míru, v rámci kterého dochází na individuální rehabilitace dvakrát týdně, dvakrát týdně se věnuje ergoterapii, jednou logopedii a jednou fyzioterapii. Také však rehabilituje doma, trénuje chůzi a rovnováhu, hraje s rodinou hry kvůli paměti a procvičování očí.

„Stále si snažíme opakovat, že je to teprve devět měsíců, co se to Davidovi stalo a že za tak krátký čas při této příhodě nelze očekávat zázraky. On se navíc za tak krátkou dobu dokázal posunout tak daleko, že ani doktoři tomu nerozumí,“ popisuje manželův stav jeho žena Lenka, která podotýká, že většinou se lidé po této příhodě zotavují minimálně dva roky a často ani za tu dobu nezvládnou to, co David.

„Když si pak začneme říkat, že toho musí zvládnout více a rychleji, zastavíme se a uvědomíme si, že to, co už dokázal, je vlastně víc, než jsme si kdy mohli přát,“ nešetří slovy vděku.

David trénuje chůzi a rovnováhuZdroj: se svolením Davida Sedláka

Po mentální stránce je na tom David naštěstí relativně dobře a se svým okolím se dorozumí bez problémů. „Komunikujeme spolu úplně normálně. Občas jsou jeho odpovědi pomalejší a myslíme, že má problém i s krátkodobou pamětí, jelikož nám často opakuje určité věci v rozmezí pár minut nebo hodin,“ popisuje Davidův mentální stav Lenka.

I přes veškeré pokroky však David vyžaduje celodenní péči, jelikož si sám nedojde ani na toaletu a nezvládne si ohřát nebo nandat jídlo.

„Stále vyžaduje 24hodinovou péči, což je pro všechny velmi náročné. Každodenní péče je fyzicky i psychicky velmi vyčerpávající, jelikož se doma prakticky ničemu jinému nevěnuji. Ráno před odchodem do práce, kam chodím alespoň na čtyři hodiny, se věnuji Davidovi a hned po příchodu domů o něj zase pečuji až do večera,“ říká Lenka.

Ví, že je to těžké období i pro jejich dvě dcery, kterým věnuje veškerý zbytek svého času. Jak sama říká, síly už jí docházejí, ale nikdy to nevzdá, jelikož věří, že jednou bude opět lépe.

Když vypadne hlavní příjem

Zdravotní komplikace živitele rodiny, jehož hlavní příjem nyní rodině velice chybí, se podepisují i na celkové finanční situaci Sedlákových. „Moc nám pomohli Davidovi kamarádi. Všechny naše úspory jsme už vyčerpali a momentálně nemáme skoro nic. Chtěli bychom našim dcerám opět dopřát kroužky, potřebné věci do školy, oblečení, potřeby pro domácnost i stravování. Bohužel nám to však naše finanční situace nyní neumožňuje,“ uzavírá příběh, který snad jednou bude mít dobrý konec, paní Lenka.

Účet pro Davida:



Číslo účtu: 5041230083/0800

IBAN: CZ44 0800 0000 0050 4123 0083

BIC: GIBACZPX

Chcete-li rodině pomoci vrátit se do běžného života a přispět Davidovi na další rehabilitace, můžete tak učinit jakoukoliv částkou na transparentní účet u České spořitelny, který je vedený na Davidovu dceru Nikol Albrechtovou, do kterého lze nahlédnou ZDE.