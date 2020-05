On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V Bílém domě 29. dubna řekl, že provedl klinickou zkoušku na 1000 nemocných v deseti zemích a že předběžné údaje prokazují účinnost léku proti covidu-19. Odborný časopis New England Journal of Medicine nyní zveřejnil článek o detailech výsledků, který potvrzuje to, co bylo řečeno v Bílém domě.

Remdesivir byl nejúčinnější u těch hospitalizovaných pacientů, které ještě nebylo třeba zapojovat na umělé dýchání. Autoři článku z toho vyvozují, že je lepší tuto léčbu nasadit dříve, než se nemoc rozvine do těžkého stadia, v němž je zapotřebí nasadit plicní ventilátor.

Náhodný rozdíl?

Podle detailů studie zřejmě remdesivir také snižuje úmrtnost - ve skupině pacientů, jimž byl podáván, zemřelo do dvou týdnů 7,1 procenta nemocných, ve skupině s placebem 11,9 procenta. Rozdíl ale nedosahuje statistické spolehlivosti a není vyloučeno, že je náhodný.

Autoři studie upozornili, že remdesivir není zárukou přežití. "Je zřejmé, že antivirová léčba sama o sobě bezpochyby nestačí," stojí v článku. Covid-19 bude vyžadovat kombinovanou léčbu, při níž se budou k remdesiviru přidávat další preparáty.

Laboratoř Gilead, která remdesivir vyvinula pod vedením Čecha Tomáše Cihláře původně proti ebole, v pátek oznámila, že zakrátko zveřejní výsledek vlastních klinických studií. Merdad Parsey z této laboratoře sdělil, že jedna z nich prokáže, že pětidenní léčba je stejně účinná jako desetidenní. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 1. května povolil dávat v naléhavých případech remdesivir pacientům nemocnic. Dočasně je povoleno používat remdesivir také v ČR pro hospitalizované s covidem-19, jejichž stav vyžaduje umělou plicní ventilaci.