Původní návrh se týkal jen očkování proti covidu. Po dohodě s lékárníky ale ministerstvo zdravotnictví chce návrh doplnit i o očkování proti chřipce. Podle průzkumu agentury Median pro Českou lékárnickou komoru by totiž čtyřiačtyřicet procent dotázaných u vakcinace proti chřipce uvítalo rozšíření očkovacích míst.

Lékárníkem by se podle průzkumu nechalo očkovat 54 procent respondentů. Třetina Čechů si navíc myslí, že v přístupu k očkování proti chřipce existují bariéry, kterou je například potřeba objednat se k lékaři na konkrétní termín.

„Tento problém by mohly lékárny pomoci řešit,“ uvedl viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký. To si myslí i poslanec a farmaceut Petr Fifka (ODS). „Hlavně u starých či nemocných lidí je proti chřipce stále nízká proočkovanost,“ řekl Deníku. Nyní je v Česku na toto respirační onemocnění naočkováno pět až sedm procent lidí.

Fifka dodal, že finančně by lékárníky očkování nespasilo. „Měli by stejné podmínky jako lékaři,“ upozornil. Ti za jeden vpich očkovací látky dostávají řádově stokoruny.

Nezbytné školení

Z loňského interního průzkumu lékárnické komory vyplývá, že u nás by se do očkování mohla z necelých tří tisíc lékáren zapojit zhruba třetina. Každý zájemce by musel projít školením. Lékárníci mohou očkovat kupříkladu v Německu, Velké Británii nebo Austrálii.

S tím, aby očkovali lékárníci, mají ale problém lékaři, kteří se již hlasitě ozvali. Projednávání návrhu proto bylo zatím přerušeno. „V Česku je systém očkování dobře zavedený,“ řekl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Místopředsedkyně zdravotnického sněmovního výboru Věra Adámková (ANO) má zase obavy, jak by si lékárníci poradili s anafylaktickým šokem po očkování.

Generální ředitel lékárenské sítě Dr. Max Daniel Horák je ale přesvědčen, že lékárníci jsou zdravotníci, kteří absolvují podobně náročnou školu jako lékaři. Aby se pochybnostem předešlo, stálo by podle něj za úvahu, aby do lékáren mohli na očkování chodit lidé, kteří konkrétní vakcinaci už bez potíží absolvovali u lékaře.

„Výhodou u nás je, že lékárny se mnohdy nacházejí poblíž ordinací, tudíž mohou s lékaři spolupracovat. Důležitá je důvěra. Lékárny by určitě neměly fungovat jako ordinace, tedy očkovat proti čemukoliv, proto má v počátku smysl bavit se například jen o vakcinaci proti chřipce,“ uvedl Horák.

Obroušení hran

Kvůli rozličným názorům uspořádal nedávno Fifka ve sněmovně kulatý stůl. „Chtěl jsem se pokusit obrousit hrany, aby došlo ke konsenzu. Zatím k němu nedošlo. Zdravotnictví je tu pro pacienty, nikoli pro lékaře a další zdravotníky,“ řekl.

Slovo v rámci kulatého stolu dostali také zubaři, u kterých lékaři problém s očkováním nemají, což odůvodňují tím, že mají zkušenosti s anestezií. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler uvedl, že zubaři mají zájem očkovat, přednost by ale měli dostat jiní lékaři a oni by byli v záloze.