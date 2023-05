Terka byla ještě před rokem zdravá holka, která ráda tancovala. Najednou však začala být čím dál tím více unavená, což rodiče nejprve připisovali náročným přípravám na taneční soutěže. Brzy na to se všem otočil život naruby, když krevní testy odhalily, že Terezka trpí vážnou nemocí v podobě akutní lymfoblastické leukémie s mutací genu PH+. Dnes jim všem nezbývá než věřit, že se jednou k tanci vrátí a vše bude jako dřív.

Terka milovala tanec, dnes se chce hlavně uzdravit. | Foto: Se svolením Evy Dresslerové

Začalo to velice nenápadně. Mladá tanečnice Terka, která v té době úspěšně dokončila první ročník střední školy, jednoho dne začala trpět častými únavami. Když jí navíc začalo bolet břicho natolik, že jí cesta dovedla rovnou na pohotovost, změnil se jí i jejím rodičům rázem celý život.

Pozdější výsledky totiž prokázaly, že trpí akutní lymfoblastickou leukémií s mutací genu PH+. Ihned jí byla nasazena léčba, ale i tak se od té doby začala měnit k nepoznání, ztrácet před očima a přišla i o své krásné dlouhé vlasy. Sen o dalším tancování se jí tehdy začal rozplývat jako ranní mlha.

Terka byla mladá zdravá slečna. Teď ji nejvíc chybí kontakt s rodinou a přáteli.Zdroj: Se svolením Evy Dresslerové

Začátek nejtěžšího boje v životě

Na začátku léta roku 2022 musela Terka i s rodiči odjet do nemocnice. Tam proběhl odběr kostní dřeně, lumbální punkce, odběry krve a následně i zavedení centrálního žilního katetru, transfuze červených krvinek a destiček a vše dospělo ke zmiňované diagnóze. I tak nikdo nepředpokládal, že Terezka stráví v nemocnici prakticky celé léto na hemato-onkologickém oddělení.

Zdroj: Se svolením Evy Dresslerové

Akutní lymfoblastická leukémie PH+

Podle Onkologie CS patří toto onemocnění k nejčastějším nádorovým onemocněním v dětském věku a v dospělosti představuje jen 1 % nádorových onemocnění a tvoří asi 20 % všech akutních leukémií. Léčba ALL je velice komplexní a zahrnuje systémovou chemoterapii, radioterapii a transplantaci krevních buněk. Příznaky nemoci jsou však nespecifické a patří mezi ně únava, slabost, dušnost, bolesti břicha či zvětšené uzliny. Nápadný je však rychlý vývoj a zhoršující se stav během několika dnů. Díky léčbě však dochází k potlačení nemoci u 90 % pacientů.

Proč toto onemocnění postihlo právě Terezku, si její maminka nedovede vysvětlit.

„Než se na nemoc přišlo, byla úplně zdravá. V dětství prodělala běžné dětské nemoci, není to vrozené onemocnění a ani v rodině se leukémie nevyskytla,“ nechápavě si v hlavě přemílá maminka nemocné dívky. Ta je ze své nemoci vyplašená, vystresovaná a téměř se nemůže vídat se svými vrstevníky, ani se širší rodinou. „Velice brzy však pochopila, že musí bojovat, jinak nevyhraje,“ doplňuje Terčina maminka Eva.

Začala se měnit před očima

Terka patřila mezi krásné mladé dívky s dlouhými hustými vlasy, ovšem po propuknutí nemoci se její vzhled začal rychle měnit.

„Viděli jsme, jak se Terka mění před očima. Přestávala jíst, takže už tak hubená dívka zhubla dalších 9 kilogramů. Měla často špatnou náladu, nevolnosti, a tak začala dostávat i léky na psychiku. Také jí vypadaly její krásné dlouhé vlasy, které jsme museli po čase úplně ostříhat,“ popisuje maminka Eva změny, ke kterým došlo velice rychle.

Husté vlasy dívky, která si do té doby užívala mládí a doslova žila tancem, nahradila hlava bez vlasů. Úsměv na tváři se vytratil a nahradil ho smutek a obavy o vlastní zdraví a život jako takový. „Na lůžku trávila Terka hodně času, což postupně vedlo k ochabnutí svalů a její zdravotní stav vyžadoval asistenci u každé běžné činnosti,“ smutně konstatuje maminka.

Sama v nemocnici

Terezčina maminka Eva dojíždí za svou dcerou do nemocnice každý den, ale i tak je dívka na lůžku často sama.

„Terka má tři mladší sourozence, ale i tak jsem musela přerušit práci a zaměřit se především na ni. Denně dceři vozím jídlo, protože jí nemocniční strava často nechutná a jelikož od začátku bojuje s váhou, tak se snažím dopřát jí to, co jí chutná. Trávím s ní v nemocnici co nejvíc času, aby se necítila na vše sama,“ vysvětluje paní Eva.

Několikrát se také stalo, že musela paní Eva vyjet za Terezkou velice brzy ráno, nebo zůstat u jejího lůžka do pozdních nočních hodin.

„Stalo se mnohokrát, že jsem musela za Terkou vyjet i v brzkých ranních hodinách, nebo u ní zůstat dlouho, když jí nebylo dobře, měla vysoké horečky, nebo byla tak slabá, že nemohla ani chodit,“ doplňuje maminka nemocné dívky.

O Terčiny sourozence proto začal více pečovat partner paní Evy a táta všech dětí, který situaci musel časově přizpůsobit i své zaměstnání, čímž samozřejmě přišel o velkou část příjmů

Strádá především psychicky

Terezčiny nároky na stravu a celkové prostředí jsou velice přísné. Může mít jen nízkobakteriální stravu a velice přísné hygienické prostředí. I proto jí kromě stravy vozí maminka každý den čisté oblečení a další potřeby.

Sourozence k Terce však personál nemocnice nepustí, tudíž dívka velmi strádá především psychicky.

„Od mnoha kamarádů se Terka vzdálila, protože se nevídají. S některými zůstala v kontaktu v online světě, osobní setkání jsou však velice výjimečná, když se zrovna cítí dobře a léčba to dovolí,“ popisuje sociální vazby dcery paní Eva.

„Před propuknutím nemoci jsme mívali i pejska Lexe. Terka však už nesmí mít kvůli hygieně a riziku přidružených nemocí žádného mazlíčka, proto i on musel z našich životů pryč,“ přiznává Terčina maminka.

Čeká ji ještě dlouhá cesta

V tuto chvíli je Terka téměř uprostřed intenzivní léčby plné chemoterapií, kortikoidů a speciálních léků na mutaci genu. Díky němu nemusí dívka podstoupit transplantaci kostní dřeně. Dále ji čeká ještě následná udržovací léčba, která bude díky mutaci genu intenzivnější, než u jiných pacientů s leukémií.

Většinu času tráví Terka v nemocnici, ale v některých případech se na chvíli dostane i domů. Rodině se tudíž mnohonásobně zvýšily výdaje na hygienické pomůcky, léky, cestování do nemocnice a z ní, na oděvy a stravu, které nyní obnášejí spoustu výhrad. „Terezka smí jen balenou vodu, jídlo musí sníst do 24 hodin, ovoce a zeleninu může jen oloupanou. Denně musíme vše vydezinfikovat, převlékat peřiny, všude vytřít,“ popisuje změny v péči o dceru i domácnost paní Eva.

Milovala tanec nadevše

Posledních pět let před onemocněním akutní lymfoblastickou leukémií PH+ sedmnáctiletá Terka doslova žila tancem. Kvůli své diagnóze však nyní pouze doufá, že se ke své vášni bude moci jednoho krásného dne opět vrátit.

„Obecně lze říci, že se z nemoci vyléčí 80-85 % pacientů. Zda se mezi ně zařadí i Terezka, si zatím netroufáme odhadnout, ale i přesto věříme, že jednou bude zase jako dřív,“ říká dívčina maminka.

