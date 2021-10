Výzkumný tým nicméně dospěl k závěru, že existuje jen málo důkazů o tom, že by samotný testosteron u mužů a žen významně ovlivňoval socioekonomické postavení nebo například ochotu riskovat.

Nový výzkum, který byl proveden na více než 300 tisících mužů, se zaměřil na to, zda je testosteron skutečně spojen kromě sportovních úspěchů i s výší příjmu nebo dosaženým vzděláním. Překvapivě přinesl jen málo důkazů o tom, že by testosteron zásadně ovlivňoval životní šance a úspěchy mužů nebo žen.

„Testosteron nepůsobí pouze na mužskou reprodukci, ale má řadu dalších funkcí v řízení metabolismu, stavu svalstva, kostí a mozkových dějů. Nedostatek testosteronu proto může mít nepříznivé následky na různých úrovních,“ říká Luboslav Stárka. Například obezita u mužů snižuje hladiny testosteronu a nízký testosteron zhoršuje obezitu. Je to bludný kruh.

Podle Stárka by jedním z důvodů mohla být spojitost mezi nízkou hladinou androgenů s civilizačními onemocněními, jako je obezita, vysoký krevní tlak, špatná koncentrace, metabolický syndrom, cukrovka nebo kardiovaskulární choroby.

Vzhledem k prodlužování průměrného věku trápí nedostatek testosteronu čím dál více mužů. Nejvyšší hladiny dosahuje testosteron kolem třiceti let věku, pak zvolna klesá, což podle endokrinologa Stárka nelze zastavit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.