Trkla jí až takzvaná alkoholová bolest, kdy po troše vína ucítila nesnesitelnou bolest na hrudi. Do toho jí stále bolela záda, hlavně pod lopatkou, cítila únavu. Zašla za rehabilitačním lékařem, který jí doporučil cvičit a dát si pár doušků vína navíc. Na problémy přišel až druhý lékař, který ji poslal na CT vyšetření. Po vyslovení diagnózy se Kateřině zhroutil svět.

Dříve lidé na rakovinu umírali do roka, říká lékařka Jana Skřičková

Věděla ale, že jako máma dvou dětí to nesmí vzdát. Oporou jí byl manžel. Absolvovala chemoterapii, po níž jí bylo zle a přišla o vlasy. Následovalo ozařování, které zabralo. Po vyléčení začala pracovat v Datovém centru Hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V roce 2005, na výzvu jiné pacientky, založila pacientskou organizaci Lymfom Help, která dodává naději novým pacientům.

Příběhů s dobrým koncem je podle předsedy Kooperativní lymfomové skupiny Marka Trněného stále víc. Počet pacientů s nádory krve se v Česku sice v posledních třiceti letech ztrojnásobil, větší část lidí se ale vyléčí. Úmrtnost klesá. „Výrazné zlepšení přežití odráží kvalitu péče,“ řekl Trněný Deníku. V současné době u nás s nádory krve žije přes 26 tisíc lidí, každý rok si diagnózu vyslechnou asi dva a půl tisíce lidí.

Spolupráce s ukrajinskými experty

Nárůst nemocných přičítá vedoucí lékařka lymfomové skupiny Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Andrea Janíková životnímu stylu a stárnutí populace. Z větší části totiž onemocní lidé nad šedesát. „Je to do jisté míry daň za dlouhověkost,“ řekla. Veřejnost se podle ní nemusí obávat omezení péče v důsledku příchodu uprchlíků z Ukrajiny. Starších lidí je mezi nimi méně než mladších, tudíž by u nich výskyt nemoci neměl být tak vysoký.

Pokrok v boji proti rakovině. Nová diagnostická metoda z Brna je přesnější

V pražské Všeobecné fakultní nemocnici zatím se zhoubnými nádory krve z Ukrajiny přijali dvě mladé pacientky. Připraveni jsou pomoci i dalším. Na Hemato-onkologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc se zase zdravotníci chystají spolupracovat s ukrajinskými experty. Již nyní tam zaměstnali čtyři lékaře. Zatím na pozici tlumočníků. V současné době s Českou lékařskou komorou hledají cesty, jak je zapojit do českého systému.