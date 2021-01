Možná vás to překvapí, ale chybou je neustále vážení se. Váha se nemusí ani po čtyřech týdnech hýbat, ale přesto se může měnit objem pasu, což je důležitější. Když někdo se svým tělem hazardoval delší dobu prostřednictvím různých brutálních diet, tak je třeba vysvětlit tělu, že ho máte rádi. To projevíte kvalitní stravou, rytmem jídla a radostí, když jíte. Pak se tělo uvolní a začne i hubnout.

Časté vážení je přitom v takovém případě demotivační. Pokud na váze nevidíte výsledek, můžete své snažení předčasně vzdát. A to by byla škoda. Vaším pomocníkem při hubnutí by tak měl být notýsek, tužka a hlavně krejčovský metr, kterým si změříte obvod pasu a boků, ale také třeba rukou, stehen a dalších částí těla. Díky pravidelnému přeměřování zjistíte, zda se vaše tělo začalo formovat, špeky mizí a nahrazují je svaly.

Další velmi častou chybou je myslet si, že zhubnete bez pohybu. Že stačí upravit jen stravu a necvičit. Není dobré se ani přejídat, ale je potřebné dobře vyživovat tělo. Několikrát za týden chybějící snídaně nebo oběd nepřidá organismu na síle. Naopak mu ji ubere.

Rytmus ve stravování

Když je ve stravování rytmus, dochází postupně k uvolnění přirozených procesů uvnitř těla a organismus začne spolupracovat při hubnutí.

Velká chyba je také myslet si, že je lepší jíst minimálně a raději si nevzít jídlo vůbec. Tato nelogická informace je všeobecným problémem. Tělo musí být živeno, mozek potřebuje energii, a tak je nutné k hubnutí se projíst s vyrovnaným stravovacím rytmem a vyrovnanou stravou.

Omyl je i dieta na tři měsíce. Neřešíme dietu, ale změnu životních návyků, které budou podporovat vitalitu a spokojenost ze sebe sama. Mělo by jít o změnu napořád. Dalším prohřeškem je také omlouvání si jídla. Jednou si omluvím knedlík, podruhé tatranku, potřetí si možná už ani neomluvím prohřešek a beru to jako normální stav.