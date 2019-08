Během pár dnů pak seděl na služebně místního obvodního oddělení 28letý muž, informovala v úterý Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. S tím, že dotyčný je podezřelý ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ upozornila Hašlová, že takové stěhování bazénu, o němž majitelé nemají potuchy, není z pohledu paragrafů maličkost.

Nafukovacího bazénu v zahradě si prý zmiňovaný muž všiml, když před půlnocí procházel Vodolskou ulicí. Nedalo mu to – a šel do akce: přelezl plot, z bazénu vypustil vodu a kořist byla jeho; připravená k tomu, aby si ji odnesl domů. To také udělal. Druhý den pak došlo k dalšímu stěhování. „Přinesl bazén ke kamarádovi do baru, kde ho rozložil a napustil vodou. Kamarád mu za to daroval jiné věcné předměty,“ přiblížila Hašlová souvislosti zjištěné policisty.