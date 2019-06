V batohu měl totiž mobilní telefon značky Samsung Galaxy, multimediální přehrávač iPod, značkové brýle, cestovní pas, bankovní karty – a především větší finanční obnos v různých měnách, vypočetla Marcela Pučelíková z berounské policie.

Připomněla, že nyní, po třech týdnech od činu, se policisté obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání, a proto zveřejnili kamerový záznam z místa události. Doufají, že dvojici podezřelých, kteří jsou zachyceni i při samotné krádeži, by někdo mohl poznat, třebaže záběry nejsou příliš kvalitní.

Čin spáchaný 20 minut po deváté večer nepovažují policisté za náhodný skutek. Jsou přesvědčeni, že zatím neznámí pachatelé, kteří se objevili na recepci penzionu, kam se zrovna přijížděla ubytovat turistická skupina, měli muže, který se pak stal jejich obětí, vyhlédnutého. „Dokonce mu příchodu podrželi dveře,“ poznamenala Pučelíková.

Dotyční pak chvíli okouněli – a když měli za to, že mohou využít chvilkové nepozornosti majitele batohu, udeřili. Plán jim skutečně vyšel. Podařilo se jim zmizet, i když hledat zloděje vyběhla po odhalení krádeže celá návštěvnická skupina.

„Nějakou dobu monitorovali situaci a komunikovali spolu prostřednictvím handsfree. Následně využili nestřeženého okamžiku, kdy se poškozený otočil ke svým zavazadlům zády, jeden z pachatelů druhému „kryl záda“ – a ten odložený batoh odcizil. Následně z penzionu oba odešli,“ shrnula Pučelíková zjištění policie.

Kdo má chmátnutí v hodnotě statisíců korun na svědomí, zůstává zatím otazníkem. Policisté nicméně věří, že zveřejnění záznamu by to mohlo pomoci změnit. Pokud jsou někomu podezřelí povědomí, může se s libčickými policisty podělit o své poznatky prostřednictvím telefonního čísla 974 866 400 – nebo i linky 158.

Že by tahle pomoc přišla od místních, se však příliš nečeká. Hledanými osobami zřejmě nebude nikdo z domácích. „Na základě místní a osobní znalosti tamních policistů by se nemělo jednat o osoby z jejich regionu. Není vyloučeno, že by se mohlo jednat o cizince,“ poznamenala Pučelíková.