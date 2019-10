Chtěl neznámý muž ublížit školákovi?

Dohady, spekulace – a obavy. To nyní patří k hlavním tématům rozhovorů rodičů školáků z města Hostivice na Praze-západ. Lidé mají obavy z toho, co by jejich dětem mohlo hrozit od zatím neznámého muže, který v úterý odpoledne projevil podezřelý zájem o osmiletého chlapce.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora