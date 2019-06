Policisté totiž pátrají po muži, který si „půjčil“ slunečníky z fotbalového stadionu v Berouně. Mávnout nad tím rukou rozhodně nejde: dva reklamní slunečníky totiž vyšly na 18 tisíc korun.

Případ se odehrál někdy v době od 17. června od 21 hodin do 18. června do 14 hodin. Zloděj vznikl do částečně neoploceného areálu fotbalového stadionu a ukradl dva volně stojící reklamní slunečníky.

„Policisté přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého zloděje na telefonním čísle 974 872 700. Zároveň pátrají po odcizených věcech, zda slunečníky pachatel použije pro svoji potřebu, nebo je bude nabízet k prodeji,“ okomentovala případ Marcela Pučelíková, mluvčí berounských policistů.