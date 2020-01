Chtěl se dostat do vozidla. Ničema napáchal jenom škodu

Vloupání do vozidla se nyní zabývají berounští policisté. Ti vyšetřují případ, kdy se ve večerních a nočních hodinách někdo pokusil „podívat“ do zaparkovaného vozidla Land Rover. Zůstala po něm pořádná škoda. Vůz byl zaparkovaný v ulici Politických vězňů v Berouně, případ se stal v době 17. ledna od večerních hodin do následujícího dne.

Ilustrační foto | Foto: Deník