Hlídka Celního úřadu pro Ústecký kraj za přispění svého čtyřnohého kolegy odhalila při kontrole vlaku mířícího z Německa do našeho hlavního města cizince převážející marihuanu – a dovezla je až do Prahy. Přivolala policejní hlídku, jež na příjezd vlaku počkala na nádraží v Holešovicích.

Hlavním aktérem kontroly mezinárodního vlakového spoje EC Berliner se stal Boris, služební pes vycvičený k vyhledávání omamných látek. Upozornil hned na dvě podezřelá zavazadla. „Nejprve označil šedo-černý batoh 23letého Mexičana. Celníci v něm nalezli plastovou dózu se dvěma jointy se sušenou látkou rostlinného původu,“ uvedl Nejedlý. Na první pohled bylo podezření poměrně jednoznačné – marihuana. Vzápětí je potvrdil i test: reagoval pozitivně na cannabis.

Mnohem větší marihuanový úlovek pak Boris zaznamenal v sousedním vagonu. Tam si podle doporučení psího čenichu celníci nechali předložit ke kontrole modrou tašku, již měl 33letý cestující z Německa položenou vedle sebe na sedadle. A pak již došlo na počítání: jedna, dva, tři – a čtyři; dohromady třiapadesát. „V kosmetické taštičce celníci objevili tři alobalové kuličky, které obsahovaly sušenou látku rostlinného původu, a dále v batůžku plastový sáček se zbytkovým množstvím stejné látky. Dohromady 53,41 gramu,“ upřesnil Nejedlý. I v tomto případě test potvrdil marihuanu.

Dál případ řeší policie – a s ohledem na nalezené množství nelegální látky čeká každého z cizinců jiný postup. Němci hrozí soud, kde by za přečin přechovávání omamné a psychotropní látky mohl být v případě uznání viny ve hře až roční pobyt ve vězení. Odlišné je to v případě Mexičana: jde o přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 15 tisíc korun. V praxi však sankce bývají znatelně mírnější.