Předseda senátu Josef Tatíček v odůvodnění mimo jiné uvedl, že hodnocení Ratha z věznic bylo velice kladné, bezvadné. Pro nápravu Rath podle něj ve vězení udělal maximum. "Dostal pět pochval, s tím jsem se ještě snad nesetkal,“ uvedl Tatíček. Sebereflexi podle něj Rath udělal dostatečnou.

Podle státní zástupkyně u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Rath u soudu uvedl, že čím později se dostane ven, tím horší bude jeho pozice při splácení peněžitého trestu. Podle něj se mu státní zastupitelství tímto mstí. Uvedl, že splnil podmínky polepšení, které mu potvrdily dvě věznice.

Sedm milionů v krabici od vína

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy. V této takzvané první větvi kauzy si Rath vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU.

Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Vzhledem k tomu by mu soud mohl uložit náhradní trest, který zněl na 2,5 roku, reálně by tak Rathovi za nezaplacení poloviny částky hrozil asi rok a čtvrt vězení. Rath uvedl, že v případě propuštění by peněžitý trest mohl lépe splácet, měsíčně až 60 tisíc korun.

V druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud.