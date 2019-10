„Lidé vědí, že tam není co sebrat. Jsou rádi, že se mají kde umýt, dostat polévku, v zimě to je místo, kde se budou mít šanci ohřát,“ vysvětlil. Škoda je tedy „pouze“ taková, že někdo vyvrátil dveře a dostal se někam, kde nebylo, co ukrást.

Třebaže je komunitní centrum v nových prostorách relativně nedávno, město hovoří o možnosti, že by se v horizontu několika let mohlo ještě přestěhovat. Centrum totiž bude moci využít zhruba 25 lidí, co se vejde do místnosti; jen o kousek dál ale chce město vykoupit zbořeniště, kde by vybudovalo základy pro umístění buněk, nebo-li kontejnerů.

„Jedná se o technologii, ze které se staví školky a podobně,“ popsal Michal Mišina. Ze současného centra by se tak stalo třeba i technické zázemí města, kde by mohly být kanceláře, či by bylo využité nějak podobně.

Město vidí další pozitivum denního centra v tom, že lidé bez přístřeší tak budou mít možnost provést osobní hygienu, což by mohlo zamezit šíření určitých nemocí, jako například svrab nebo žloutenka. „Jen letos se svrab objevil u sedmi lidí bez domova,“ řekl Petr Novák, ředitel Charity Beroun, která denní centrum provozuje.