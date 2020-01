Část regionu Prahy-východ a jeho pomezí s Benešovskem totiž zažívá dosud nevídané zlodějské nájezdy, které zatím nedokázalo zmírnit nic: nepomohly posílení hlídek policie i obecních a městských strážníků ani občanské aktivity: někde si lidé vyměňují přes internet informace o výskytu cizích osob a neznámých vozidel, jinde dokonce vyrážejí do terénu hlídky sledující dění, připravené přivolat policii při odhalení čehokoli podezřelého.

Vloupání řeší speciální tým

Švejdar uložil středočeské policii přijmout konkrétní opatření, o jejichž charakteru se však policejní prezidium nešíří. Podrobnosti prý nelze upřesnit z taktických důvodů. Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková uvedla, že vloupáními do rodinných domů, jež se začala množit na sklonku léta, se již od září zabývá speciální pracovní tým. Ten podle jejích slov vedení krajské policie vytvořilo s cílem objasnění skutků a zadržení pachatelů.

„Od začátku září zaznamenávají policisté, zejména na území Prahy-venkov: Jih, zvýšený počet případů vloupání do rodinných domů, které samozřejmě narušují pocit bezpečí obyvatel této lokality,“ připouští Suchánková. S dodatkem, že stejně jako na každé vybočení „ze standardu“ reaguje policie i na tuto situaci jak konkrétními opatřeními (nejen viditelnými neboli preventivními, ale i operativními, která by vedla k odhalení pachatelů), tak důkladnými analýzami jednotlivých případů s cílem odhalit možné souvislosti. Což však asi nejsou slova, po kterých prahnou obyvatelé postižných lokalit. Ti by spíš chtěli slyšet o dopadení pachatelů, vysvětlení, proč se nájezdníky nedařilo zastavit po celé měsíce – a informace o tom, jak podobnému vývoji lze zabránit do budoucna.

„Středočeská policie řešila do listopadu letošního roku bezmála 700 případů vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory,“ uvedla Suchánková. Územní odbory podle policejního členění zpravidla ve středních Čechách odpovídají okresům – pouze na Praze-Západ a Praze-východ, dohromady sloučených v Prahu-venkov, fungují tři oblasti: Západ, Jih a Východ. „Na Praze-venkov: Jih byl počet těchto případů (od počátku roku 2019 do listopadu) přes 150 – přičemž největší nárůst byl zaznamenán od září, a to osm desítek případů,“ uvedla krajská policejní mluvčí. S tím, že nejpostiženějšími jsou lokality spadající pod působnost dvou obvodních oddělení: Jesenice a Kamenice. „Na každém z těchto území eviduje policie kolem tří desítek vloupání do rodinných domů,“ konstatovala Suchánková.

Organizovaný gang

V aktuální fázi může prozradit, že právě do této oblasti „policie od září zaměřuje většinu sil a prostředků k eliminaci této trestné činnosti“. Rozbory jednotlivých případů ukazují, že tyto skutky zapadají do série, kterou má na svědomí dobře organizovaná skupina pachatelů. Jinými slovy: obyvatele zřejmě terorizuje gang „profesionálních kriminálníků“.

„Středočeská policie směřuje do dotčených lokalit jak uniformované policisty, s ohledem na preventivní působení, tak i další složky a prostředky, jejichž činnost s ohledem na operativní zaměření nelze z pochopitelných důvodů blíže specifikovat,“ uvedla Suchánková. Stejně jako policejní prezidium se tedy ani kraj nechce zatím blíže vyjadřovat k opatřením, která nejsou viditelná na první pohled. Současně žádá občany o součinnost – především o okamžité upozornění na výskyt čehokoli podezřelého, ale také o obezřetné chování s cílem chránit svůj majetek vlastní opatrností.

Výzva středočeské policie k občanům:

- V případě zaznamenání pohybu cizích osob, vozidel nebo nestandardního jednání je na místě hned – opravdu neprodleně – kontaktovat policisty prostřednictvím linky 158

- Nesdělovat informace o tom, kdy jsou mimo domov (a to ani prostřednictvím sociálních sítí)

- Alarmy a bezpečnostní systémy, pokud je jimi dům vybaven, aktivovat i při sebekratším vzdálení se z domu

- Policistům předat případné záznamy z kamerových systémů nebo i palubních kamer vozidel, kde mohou být zachyceny cizí osoby, případně vozidla

- V případě, že již k vloupání do domu dojde, je na místě:

+ nevstupovat dovnitř a okamžitě se spojit s policisty na tísňové lince 158;

+ před příjezdem policie nemanipulovat s předměty v bytě či domě (z důvodu zajištění stop) a cokoliv uklízet



Zdroj: Policie ČR