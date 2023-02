Nechvalné prvenství si v této kategorii odnesli pachatelé, kteří v prvním dubnovém týdnu odcizili tunu a půl niklu ze zajištěného skladu slévárenských surovin v Buzulucké ulici v Komárově. Šlo o dva dvousetkilové plechové sudy a dva velkoobjemové vaky, každý z nich obsahoval pět set kilogramů niklových destiček. Cena katod z téměř stoprocentního niklu byla tehdy odhadnuta na zhruba 1,3 milionu korun.

Mluvčí středočeské police Michaela Richterová Deníku potvrdila, že se pachatele dosud nepodařilo dopadnout.

Pokles naopak nastal u mravnostní kriminality, u které policisté evidovali o jedenáct trestných činů méně než v roce předešlém. Nepochybně nejhrůznější zkušenost má za sebou třiadvacetiletá žena. Na konci července šla po půlnoci Švýcarskou ulicí, když na cestě spatřila dva muže. Nepříjemný pocit jí zavelel změnit směr chůze, aby se jim vyhnula. Jeden z nich se však za ní vydal, došel ji a začal na ni sahat. Když se ho snažila odstrčit, zezadu ji popadl a odtáhl do blízkého křoví, kde ji povalil na zem.

Svou oběť se snažil přemoci s cílem ji znásilnit. Její volání o pomoc ale zaslechl dvaatřicetiletý kolemjdoucí a bez váhání zasáhl, když násilníka od ženy odtrhl. Ten se dal na útěk. Zachránce ho pronásledoval a podařilo se mu ho i natočit. Se ženou mezitím čekala na příjezd dvojice, která rovněž slyšela její volání o pomoc.

Na místo dorazila také kladenská policejní psovodka Věra Strnadová se čtyřnohou společnicí Casiopeou. Ta postupně šla po pachové stopě pachatele až k nedaleké ubytovně. Policisté muže zadrželi několik hodin po činu.

„Věc je momentálně postoupena okresnímu soudu v Berouně. Zatím v této věci nepadl pravomocný rozsudek. Pachatel je držen ve vazbě,“ uvedla Richterová.

K nárůstu počtu dopravních nehod o deset procent na 778 přispěla také lednová hromadná nehoda na dálnici D5 u Žebráku. „Černý mrak a pak bílá tma,“ popisovali situaci před polednem zimního dne řidiči, jejichž vozy zůstaly ve skrumáži dvaadvaceti osobních aut a čtrnácti kamionů.

Pravděpodobně nejděsivější pohled byl na sešrotovanou červenou dodávku, kterou na těžký železný náklad přišpendlil modrý tahač s návěsem. Účastnící nehody i záchranáři se nechali slyšet, že se řidič dodávky podruhé narodil. Z nehody vyvázl s těžkými zraněními.

Kamion řídil Dušan Z. a podle jeho slov to byla první taková nehoda v jeho dlouholeté řidičské kariéře. „Začalo hustě chumelit a provoz se výrazně zpomalil. Bylo vidět sotva na patnáct metrů. Zničehonic jsem spatřil, že kolem mě už stojí auta, tak jsem začal brzdit, ale bylo to jako na saních. Pak jsem vletěl do té dodávky,“ popsal tehdy šofér. Návěs před dodávkou vezl robustní ocelové traverzy a část z nich výrazně přesahovala. Štěstím bylo, že kabina dodávky nebyla natlačena na vyčnívající ocel.

Součet vzniklých škod byl odhadnut na 11 milionů korun. Většinovou příčinou největší loňské hromadné nehody na Berounsku byla podle policie neschopnost řidičů reagovat na náhlou změnu počasí.

Pro porušení zákona o silničním provozu vyšetřovatelé předali devět případů do správního řízení, rozdali čtyři pokuty a ve třech případech řešili přestupky prostřednictvím euroformuláře. Dá se hovořit o zázraku, že si událost vyžádala pouze šest zranění, z toho čtyři lehká.