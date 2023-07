Hořovičtí policisté se zabývají dalším případem podvodu. Muž uvěřil falešnému bankéři, že jeho účet napadl virus. Přišel o téměř 300 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

25letého muž měl telefonicky kontaktoval muž, který se představil jako bankéř z České národní banky s tím, že při kontrole jeho bankovního účtu zjistil, že je napadený neznámým virem a pro jeho zničení je třeba převést veškeré finance na jiný bankovní účet. Dle instrukcí podvodníka si do svého mobilního telefonu nainstaloval aplikaci TeamViewer, což je aplikace, která umožňuje dálkový přístup (pachatel se prostřednictvím poskytnutých kódů na dálku dostane do mobilního zařízení nebo do počítače). Na základě pokynů falešného bankéře pak odeslal ze svého bankovního účtu na nadiktovaný bankovní účet v několika platbách celkem 295 172 korun.

Jak pracují internetoví podvodníci? Jeden se omylem dovolal do redakce Deníku

Nejedná se o ojedinělý případ. Tyto a další obdobné případy řeší berounští policisté podle preventistky územního odboru Beroun Simony Vacherlohnové dnes a denně. „Jedinou účinnou ochranou proti těmto nekalým praktikám je vaše obezřetnost a prevence. Pachatelé této trestné činnosti využívají jako svojí zbraň strach a čas. Dovolají se své oběti a prostřednictvím vyvolaného strachu se snaží rychle zmanipulovat svojí oběť tak, aby pro „záchranu“ svých úspor udělala přesně to, co chtějí. Naspořené finance nicméně neskončí v bezpečí, ale často jsou několikrát přeposlány na jiné bankovní účty, a to zejména do zahraničí. Upozorňujeme, že pachatelé v hovorech vystupují velice seriózně, mluví často plynulou a spisovnou češtinou, čímž se snaží u své oběti vyvolat důvěryhodný dojem,“ uvedla policistka.

Muž z Hořovic vylákal z chlapce intimní fotky. Na internetu se vydával za dívku

Policie radí:

• Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

• Veškeré informace o napadení účtu atp. si před tím, než provedete nenávratný krok, ověřte u své banky. Buďte ostražití!

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

• Nikdy nikomu nedůvěryhodnému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

• Aktualizujte software, antivirový program, firewall.

• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.) a neprodleně kontaktujte Policii ČR na lince 158 i bankovní instituci, případně se pokuste probíhající hovor zaznamenat.

Zdroj: PČR