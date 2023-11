O celoživotní úspory přišla důvěřivá žena z Berounska, která uvěřila podvodníkovi, který se vydával za chirurga pracujícího na Ukrajině. Ten ji nejprve přiměl peníze poslat, poté ji přesvědčil i k investici do kryptoměny. Ženu neodradilo ani to, že banka transakci zamítla jako podezřelou.

Oznámení od ženy, která kvůli své důvěřivosti přišla o 1 422 241 korun, prověřují berounští policisté.

Ženu měl přes sociální síť kontaktoval muž, který se představil jako David Good. Po několika dalších zprávách o sobě uvedl, že pochází ze Spojených států amerických a pracuje jako lékař, který je aktuálně nasazen na Ukrajině a pomáhá zraněným vojákům a civilistům. „Posléze si začal stěžovat na to, že ho již práce nebaví a chce odjet, ale nemůže. Své pisatelce jako důvod toho, proč nemůže odjet, uvedl, že by musel vyplatit společnost, se kterou je vázaný smlouvou. Po další konverzaci mu důvěřivá žena poslala část peněz, díky kterým se měl dostat alespoň na kratší dovolenou,“ popsala Simona Vacherlohnová, preventistka PČR ÚO Beroun.

Podvodník ženu dále přiměl také k investicím do kryptoměny.

„Velmi zarážející je to, že když chtěla žena přeposlat podvodníkovi první částku na dovolenou, tak jí požadovanou transakci sama banka zamítla s tím, že jde o podezřelou platbu. Žena se pak vydala přímo na pobočku banky, ale ani upozornění pracovníků jí neodradilo a peníze svému „příteli“ poslala,“ doplnila policistka..

Policisté za poslední 3 roky na Berounsku evidují nárůst IT kriminality. V roce 2020 evidovali 152 oznámení, v roce 2021 jich bylo 219 a v loňském roce už 340. Od ledna 2023 do 10. listopadu pak přijali celkem 314 oznámení týkající se IT kriminality.

