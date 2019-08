Plyne to alespoň z informace policistky Evy Hašlové o krádeži ve firemním skladu na Zdibsku. Ta končí sdělením, že krádež nevyplatila: zanedlouho spadla klec.

Dotyční se podle zjištění policistů chystali na akci během tří dnů na začátku srpna. Připravovali si uskladněné zboží, které pak v momentě, kdy se naskytla vhodná chvíle, naložili do svého auta a vyvezli mimo areál. Radost ze zdařilé akce však netrvala dlouho. „Do dvou týdnů po odcizení součástek 33letému a 34letému muži policisté z obvodního oddělení Odolena Voda sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež ve spolupachatelství,“ konstatovala Hašlová. Upozornila, že v případě odsouzení by mohl být ve hře trest odnětí svobody až na pět let.