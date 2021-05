Starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) informaci o útoku dostal ve čtvrtek 6. 5. již kolem poledne. S některými ředitelkami mateřských školek ve Slaném osobně hovořil a všechny již kontaktovala policie.

„Hovořil jsem s jednou paní ředitelkou a společně s manažerem kriminality ve městě jsme se domluvili, že zvýšíme dohled nad školkami a budeme opatrnější. Zavírat školky nebudeme. Útok je tuto chvíli cílený celorepublikově, nikoli pouze na město Slaný. Podle mých informací by k útoku mělo dojít v pátek 7. května a mělo by se jednat o hrozbu výbušninou," potvrdil starosta Hrabánek.

Podobně byla o hrozbě informována mateřská škola v Šanově na Rakovnicku. „Informaci jsem se dozvěděla v poledne, když za mnou přišla paní školnice a tvrdila, že do školky přijeli policisté a uvedli, že přišel anonym a hrozí útok na některou ze školek. Neví ovšem na kterou konkrétně. Upozornili nás tedy na to, že máme být opatrní, dodržovat bezpečnostní pravidla a nikoho cizího do školky nepouštět,“ uvedla učitelka šanovské mateřinky Lenka Rodová.

„My jsme tuto informaci dostali od policie a budeme obezřetnější při vstupu do budovy. Žádné zvláštní opatření neděláme,“ okomentovala situaci ředitelka boleslavské mateřinky Pampeliška Irena Homolková.

I kladenský magistrát byl ve spojení s policií. "Není třeba vyvolávat zbytečnou paniku. Ani na Kladně nebudeme školky zavírat, investujeme do zabezpečení budov, aby se do nich nedostal nikdo nepovolaný. Vyšetřování a případná opatření jsou v gesci NCOZ a PČR, jsme s nimi ve spojení a jsme připraveni reagovat na jejich požadavky a minimalizovat případné nebezpečí," sdělila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Varování od policie se dostalo i do Berouna. „O výhružce víme. Byli jsme informování policií, abychom byli obezřetní a dodržovali všechna opatření, která jsou ve školkách běžná. To znamená mít řádně zamčené všechny dveře do objektu, aby se do školky nedostal nikdo nepovolaný. Což běžně děláme. Zrovna píšu zprávu i pro rodiče, že o tom víme a že jsme obezřetní,“ řekla ředitelka mateřské školy Pod Homolkou Jitka Haklová.

Varovány byly podle informací Deníku i mateřinky v Kutné Hoře.

Některé radnice a školky naopak od policie informaci podle svých slov neměly. A pokud ano, tak ze sociálních sítích, kde policie o hrozbě informovala.

„Také jsem tuto informaci četla na Twitteru. Myslím, že se nás úplně to úplně netýká. Všechny naše školky a školky jsou velmi dobře chráněné od napadení ve Žďáru. V tuto chvíli není potřeba přijímat další opatření. Do školských zařízení se nikdo cizí nedostane. Navíc platí protiepidemická opatření, takže školky a školy jsou hermeticky uzavřené,“ řekla mluvčí magistrátu v Mladé Boleslavi Šárka Charousková.

NCOZ se intenzivně zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školku, která nebyla nijak specifikována. V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie jsme přijali preventivní opatření a provádíme úkony směřující k vypátrání autora výhrůžky.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) May 6, 2021

V Poděbradech se k vedení města ve čtvrtek do zhruba 14.00 hodin informace do policie nedostala. Alespoň Jaroslav Červinka takovou informaci nemá. „Je těžké nějak reagovat na takto všeobecnou hrozbu. Obecně při takové hrozbě mohu vyslat hlídku městské policie, aby objížděla místa, kde sídlí školky v našem městě," řekl Červinka.

O anonymem avizovaném útoku na nespecifikovanou mateřskou školu se teprve při dotazu Deníku dozvěděla například Taťána Mastná, ředitelka MŠ U Kohoutka Sedmipírka v Benešově. „Jsem překvapená, nic takového se ke mně zatím nedoneslo. Máme ale všechno zamčené a děkuji za tuto zprávu. Upozorním kolegyně,“ uvedla ředitelka.

A bez policejních informací byla i rakovnická radnice. Mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová se informaci o možném útoku dozvěděla až při dotazu Deníku. Jak následně uvedla, bližší informace nemá ani velitel městské policie Jaromír Nový. „Říkal mi, že o ničem neví, že jsme ani nebyli informováni od Policie ČR, abychom nějak kontaktovali naše mateřské školky. Takže jsme nijak nereagovali."

„Na základě informace od policejního prezidia jsme stejně jako kolegové v celé republice přijali konkrétní opatření, a to v rámci všech našich územních odborů,“ řekla Deníku mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. S dodatkem, že z taktického hlediska nemůže uvést nic konkrétního a přiblížit, o jaké úkony se jedná. Sdělila jen, že jde o opatření přijímaná plošně – tedy po celém kraji. Ostatně stejně jako v celé republice, protože hrozba není blíže upřesněna.

Schneeweissová ujišťuje, že ke školkám se informace „určitě dostanou“ – nemůže však být podle svých slov konkrétní ani v tom, jakými cestami. Klíčové pro podobné situace je totiž neprozrazovat jakékoli konkrétní kroky; cokoli, co by se pro případného útočníka mohlo stát vodítkem. I to je důvodem, proč policejní prezidium ve čtvrtek zveřejnilo pouze stručnou informaci na twittteru.

Na otázku, zda se ve středních Čechách chystá něco víc než posílení běžné hlídkové činnosti, nicméně mluvčí odpověděla kladně. „Už dnes jsme přijali opatření k zabezpečení některých úkonů na zítřek,“ řekla Deníku ve čtvrtek odpoledne. Údajná hrozba se má totiž týkat právě pátku.