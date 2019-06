Policisté zatím vědí, že k činu došlo někdy v době od úterního časného rána do čtvrtečního soumraku. Kdo má tohle řádění na svědomí, však zatím netuší.

Pokud by někdo mohl napovědět, policejní mluvčí Marcela Pučelíková v pátek zveřejnila telefonní číslo. „Jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého vandala přivítají na telefonu 974 872 700,“ konstatovala.

S dodatkem, že pokud by se případ dostal k soudu, za poškození cizí věci by mohl padnout až roční trest odnětí svobody. Případný argument, že šlo o čin milovníka přírody, jehož touhou nebylo nic jiného než chránit zvířátka, by u soudu asi moc neobstál.